走進CORTIS練舞室 Apple Immersive Video獨家上架

Apple宣布推出兩部全新Apple Immersive Video《NEAREST： CORTIS》與《狗狗拼冠軍》（Top Dogs）紀錄片，於1月30日起在Apple Vision Pro獨家上架，並在Apple直營店開放Apple Vision Pro示範沉浸式體驗。

全新Apple Immersive Video《NEAREST： CORTIS》邀請觀眾走進韓國新生代男團CORTIS 的練舞室，以「超近距離」視角感受舞台下最真實的排練現場。透過 Apple Immersive Video，捕捉成員們自然流露的瞬間，讓觀眾彷彿置身其中，重新定義與偶像之間的距離。

同步登場的還有《狗狗拼冠軍》（Top Dogs）紀錄片，將帶領觀眾近距離接觸一群可愛又極具競爭力的犬類明星與牠們的馴犬師。影片紀錄狗狗們為追求卓越、全力以赴的精彩歷程，並直擊牠們在全球規模最大的克魯福茲狗展上爭奪榮耀的關鍵時刻。

