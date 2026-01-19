走進Dior的蝴蝶結宇宙！2026焦點新品一覽：蝴蝶結錢包、書皮托特包…全球少女已淪陷

Dior新任創意總監Jonathan Anderson所操刀的首季作品—2026春夏系列，從發表之後便備受龐大關注，上市後再度掀起一波話題。從服裝到配件，Jonathan Anderson大量使用蝴蝶結元素，作為Dior的全新標誌符碼，掛上蝴蝶結的新版Lady Dior、錢包、卡夾……等單品，更開始洗版社群，讓全球少女們皆淪陷於這個蝴蝶結宇宙。2026還有哪些焦點新品不能錯過？帶你搶先鎖定。

Dior 2026春夏焦點新品

蝴蝶結錢包

Jonathan Anderson 將歷史重新演繹，以精確比例將新概念注入經典，而「蝴蝶結」正是他為 Dior 新時代開創的靈魂符號之一，在配件設計上，Jonathan 大量運用此元素，在消費者間引發熱烈共鳴，多款錢包與卡夾在社群上的討論度瞬間飆升。經典Cannage藤格紋遇上蝴蝶結，搭配隨之晃動的Dior字母吊墜，明明只加了些小東西，卻讓人徹底燃起了購物慾！

蝴蝶結Lady Dior

歷久不衰的Lady Dior包款，在Jonathan手中也可愛了起來，他在吊飾部分加入了可拆卸的蝴蝶結，並新增了撞色的設計，讓此款手袋彷彿逆齡回春了一般，透過小小的改造，把經典重塑出屬於現代的樣貌。

四葉草Lady Dior

2026春夏系列的很多細節都映照了Jonathan的活潑童趣，當中包括不少花園元素，象徵幸運的「四葉草」更是本季一大焦點！這款Lady Dior在大秀發表前便已是話題，它由切割成四葉草形狀的皮片，一片一片縫製上Lady Dior，模擬出草叢般的茂密立體感，同時手感是非常的滑順柔軟，有多麽費工可想而知！

Dior Bow蝴蝶結包

由Jonathan Anderson設計的嶄新包款Bow Bag，採用了蝴蝶結的結構打造整個包身，使甜美的蝴蝶結優雅呈現，有著內斂的少女氣息，卻不會過分可愛！金屬鍊帶上還有蝴蝶結形狀的巧思，恰恰拿捏住女孩們的心。

Dior Book Tote Book Cover系列

在Jonathan手裡，Book Tote不再乘載植物花卉、動物或繁複圖騰的刺繡，而是換上了各國經典文學的書封！包括法國詩人Charles Baudelaire作品《惡之華》（Les Fleurs du Mal）與美國文學家Truman Capote著作《冷血》（In Cold Blood）的 Saint Pères 版本、小說家Bram Stoker的《德古拉》（Dracula）皆化為設計，讓托特包變得簡約耐看，又充滿了藝文素養，完全是文學少女們的手袋天菜！

