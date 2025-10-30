走進Home Journal Awards 2025頒獎典禮精彩現場

在美酒、音樂與創意交織下， Home Journal Awards 2025 頒獎典禮見證行內傑出作品的誕生，完整得獎名單亦正式揭曉。

香港設計界翹楚於2025年10月27日在黃竹坑SHOWCASE聚首一堂，共同見證第六屆Home Journal Awards 2025頒獎典禮盛況。近200位賓客響應大會「Bold and Brilliant」的時裝主題盛裝赴會，場面星光熠熠，體現獎項匯聚業界精英的創辦宗旨。

大獎分為「最佳設計師獎」及「最佳品牌獎」，今年評審團陣容鼎盛，由多位國際知名的業內專家組成，包括Zaha Hadid Architects首席建築師Patrik Schumacher、Snøhetta亞洲董事總經理Richard Wood、Peter Tay Studio創辦人Peter Tay、COLLECTIVE創辦人Betty Ng、邱德光設計事務所創辦人邱德光、天坊室內計劃創辦人張清平、Anon Pairot Studio創辦人Anon Pairot、August Design Consultant創辦人Pongthep Sagulku，以及《美好家居》執行編輯Jennifer Chan。評審團從創新性、實用性、視覺美感、可持續性及整體設計影響力等多個維度，對涵蓋20多個類別的參賽作品進行嚴格評選。

為慶祝《美好家居》創刊45週年，大會特意邀請香港設計師協會主席兼世界設計組織理事Mui Kinoshita，匠心設計出符合ESG原則的全新獎座，別具意義。

由左至右：香港設計師協會主席兼世界設計組織董事會成員Mui Kinoshita；布志綸；《美好家居》CEO Joseph Kam。[/caption]

典禮焦點之一，是終身成就獎得主梁景華博士（Dr. Patrick Leung）的致謝感言，他衷心感謝設計行業的堅韌精神。與此同時，Epic Interior Design憑藉其卓越作品，榮獲「Emerging Designer of the Year」殊榮。

歌手布志綸的傾情獻唱，將現場氣氛推向高峰。他帶來三首動人作品，為瞬息萬變的設計界加油打氣。

《美好家居》執行編輯Jennifer Chan表示：「衷心祝賀所有實至名歸的得獎者。我們樂見今年參賽作品水準之高，評審團亦經過深思熟慮才作出最終決定，衷心感謝他們付出的寶貴時間與專業意見。」

[caption id="attachment_120666" align="aligncenter" width="2000"]

Jennifer Chan, Managing Editor of Home Journal[/caption]

她補充道：「行業瞬息萬變，大家不斷適應，力求進步。今年的得獎作品充分展現出非凡的韌性與創造力，經得起時間及市場考驗，絕對實至名歸」

場內同時展出一系列精緻家居用品，糅合精湛工藝與先進技術，完美呈現優質設計如何提升日常生活，為盛會錦上添花。

[gallery columns="2" ids="120753,120752,120751,120750,120749,120748,120747"] 完整得獎名單：Lifetime Achievement Dr. Patrick Leung

Emerging Designer Of The Year Epic Interior Design Ltd

Residential – Apartment (More than 2000 sq.ft.)

GOLD zinc studio – PROJECT LL - 華景園

SILVER JIXI Design Studio – Bunny Roundness BRONZE Facade Design Ltd. – Regent On The Park Residential – Apartment (1000 - 2000 sq.ft.) GOLD Mani & K Interior Design – Bamboo

SILVER Synergyhome 想家工房 – 和風 - 日系夢想家 BRONZE Epic Interior Design Ltd – Villa Lucca MERIT C.M.T Interior Design Co., Ltd. – 麗峰花園 MERIT ED Design Limited – Sorrento MERIT H+M Design Studio – Aria Kowloon Peak MERIT Liquid Interiors Limited – Medallion Heights MERIT LUVÉ Design & Architecture – Redhill Peninsula - A Harmonious Rhythm of Life 紅山半島 - 新婚生活之韻律 MERIT Page Design Consultants Limited – 帝琴灣凱弦居 MERIT Voi Design Limited – The Peak MERIT ABI DESIGN & ENGINEERING LIMITED – The Belcher's Residential – Apartment (500 - 999 sq.ft.) GOLD Yi+partners – Serene Moment

SILVER Epic Interior Design Ltd – Grand Austin SILVER zinc studio – PROJECT NC2 - 爵士花園 BRONZE Homu Space Design Co., Ltd. – Diverse Harmony MERIT afloat studio limited – Minimalist Sensibilities MERIT Blackdot Interior Design Studio Ltd – Park Island MERIT C.M.T Interior Design Co., Ltd. – 黃埔花園 MERIT Epic Interior Design Ltd – City Garden MERIT EVA WONG ARCHITECTS LTD. – One Victoria MERIT hkcHOME – Swallow's Nest - Glazed Study Realm MERIT JASON LIE INTERIORS – Unfolding Horizon MERIT Kiwi Home Design Studio Limited – Festival City MERIT Orimuse Design Ltd. – 逸瓏灣8 MERIT 微工作室 – 光超台 Residential – Apartment (Less than 500 sq.ft.) GOLD Anode Design – Curved Harmony Apartment

SILVER Ming Concept Studio Limited – 元朗尚悅 BRONZE Liquid Design Limited. – Serene Echoes - Ngong Tong Shan MERIT ARM STUDIO LIMITED – GM815 MERIT C3 Design & Decorative Ltd. – 杏花村4座 MERIT Pano Interior Design Limited – Nam Cheong Estate Residential – Small Home Solutions

GOLD Burgundy Interiors Limited – Tin Ma Court (Gardenia)

SILVER De Stijl Interior Design Limited – 飛揚 BRONZE Kiwi Home Design Studio Limited – 錦豐苑

Residential – Apartment (Open-plan Studio) GOLD Hans Interior Design Limited – ON WING BUILDING

Residential – House GOLD NC Design and Architecture – The Chapel Residence

SILVER Hei Design Interiors – Camellia Avenue Residential – Duplex Apartment/ Penthouse GOLD Tommy Choi Interior Design Limited – The Royal Court

Residential – Living Room GOLD GO FAME – 太古城寧安閣

SILVER Rico Interior Design & Engineering Company Limited – 碧豪苑 Mapl MERIT De Stijl Interior Design Limited – 柏景灣 Residential – Kitchen GOLD De Stijl Interior Design Limited – 康怡花園

Residential - Dining Room GOLD M&P Interior Design Ltd – 太古城啟天閣

Residential – Bedroom GOLD De Stijl Interior Design Limited – 峻巒

Commercial – Restaurants GOLD HK Timberbank – Roganic Hong Kong

SILVER Arkaunis Design Company Limited – Khao San BRONZE QIN YUE INTERIOR DESIGN LIMITED – SoloLive Night Club Commercial – Coffee Shop GOLD Arkaunis Design Company Limited – NOC Coffee

SILVER 3ssentials – Coffee Dino Commercial – Office & Workspace GOLD Root Design HK Ltd – Heritage Reframed

Commercial – Public & Art Space GOLD LAB10 DESIGN ASSOCIATION – CHING JIA, JIA - DA'AN Commercial – Retail Store GOLD Bill's Design Limited – Siematic Showroom

SILVER ED Design Limited – Diva Watch & Jewellery, THE SOUTHSIDE Commercial – Wellness & Clubhouse GOLD Stars Design Engineering – What is Fitness HK The Life Key

SILVER Bill's Design Limited – Echo House Clubhouse BRONZE 微工作室 – 億京廣場 Others – Renovation & Transformation GOLD HOME MADE DECO LIMITED – FUNG NIN BUILDING

SILVER De Stijl Interior Design Limited – 帝豪閣 BRONZE LYYH Studio – 9 Staunton Others – Eco-friendly GOLD SOSA Group Limited – Hatton House

Others – Showroom GOLD Starz Pasha Ltd. – La Doppia Bellezza

Others – AI & Conceptual Design GOLD LUVÉ Design & Architecture – KF82 Pedestrian Footbridge Beautification

Best Brand Awards – Best Audio System

Bang & Olufsen

Best Brand Awards – Best Kitchen Design

Mia Cucina

Best Brand Awards – Best Painting Solution

MUSEO - Museum of Paint

Best Brand Awards – Best Aesthetic Impact

Schneider Electric (Hong Kong) Limited

Best Brand Awards – Best Japanese Unit Bathroom

TOCLAS

