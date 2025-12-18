走遍世界！YouTuber大讚「還是這國好」 旅人狂點頭：I人天堂

生活中心／楊惟甯報導

YouTuber走遍世界，還是最喜歡日本。（圖／unsplash）

俗話說「讀萬卷書不如行萬里路」，世界各國的自然景觀、人文歷史與生活節奏各不相同，往往只有親自踏上土地，才能真正體會其中差異。近日一名走遍多國的旅遊YouTuber在社群分享心得，直言實際走訪後，仍覺得「日本最好」，貼文曝光後引發大量台灣網友共鳴。

旅遊YouTuber「銅板旅行社 Coins Travel」近日在Threads發文，分享自己今年飛行里程累計超過10萬公里，足跡遍及中國、印尼、香港、新加坡、汶萊、肯亞、馬來西亞、坦尚尼亞、南韓、加拿大、美國、泰國以及阿拉伯等多個國家。雖然每趟旅行都會留下大大小小的好壞印象，但他仍坦言：「去了10幾國以後才發現，還是日本好！」

台灣人最愛去日本旅遊。 （圖／pexels）

貼文曝光後迅速掀起討論，許多網友也分享自身經驗，紛紛指出，歐洲雖有迷人建築與風景，但上廁所要收費、去哪裡都要拉車，行程很難彈性；也有人直言歐美部分地區治安令人擔憂，時刻得防扒手、防搶劫；非洲和東南亞則可能面臨飲食水土不服的問題；至於南韓，雖適合獨旅，但部分當地人對外國人不夠友善。

相較之下，日本被一致認為「最舒服」。網友們點出，日本治安佳、交通簡單、公共設施和語言標示友善，旅遊不必隨時提高警覺；更有人形容，日本根本「I人天堂」，適合一個人靜靜旅行、放鬆身心。但也有人直言，日本主要還是因為距離台灣近，「如果歐洲機票跟日本一樣便宜，我可能1:1」。

