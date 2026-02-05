走遍和平區最後一哩路 盧秀燕7年心願達陣：12派出所、9校全數到位

盧秀燕慰訪德基派出所。（李京昇攝）

德基派出所是全台中最小的派出所。（李京昇攝）

台中市政府「和平專案」今天第2天行程，市長盧秀燕前往訪視慰問天德基派出所員警，也完成她期許任內走訪完和平地區12所分駐所、派出所、梨山衛生所以及和平地區9所國中小學。

盧秀燕由警察局長吳敬田、消防局局長孫福佑、和平分局長賴俊堯等人陪同慰訪德基派出所，發贈小紅包給基層員警和當地民眾。

盧秀燕表示，她擔任市長7年，心中一直有個目標，她不只要推動和平區各項建設，也希望走訪和平區內所有重要機關，包含9所國中小學、和平區警分局12所分駐所還有梨山衛生所。

廣告 廣告

盧秀燕說，德基派出所是全台中最小、最迷你的派出所，轄內戶籍人口只有52人、33戶，但它沒有辦法替代整併的原因，市府、警局不會因為服務人口少就裁併，她希望每個區域都要被服務到，因此長年在這設置派出所，這裡配置5名警力，但依舊業務繁重，因為有中橫便道管制站，還有重要的德基水庫，就地理治安等因素，德基派出所有其存在的必要性。

她提到，去年前年幾個道路中斷，還曾經斷水斷糧，甚至台電沒辦法修復，得依靠警消人員、民間單位協助，用人力揹重進來物資，所以她後來也要求各地都要存糧，並在和平區每個部落預備發電機。她希望在過年前訪視慰勞第一線辛苦付出的警員，讓人民能夠安心過好年。

【看原文連結】