走過八十載 台糖以永續為路標前行

台糖八十週年紀念小物結合帆布小袋與迷你糖包吊飾，呈現糖業文化的懷舊意象（台糖提供）

記者林怡孜／台南報導

今年是台糖公司成立八十週年。從早期的甘蔗種植與製糖產業出發，台糖的發展版圖逐步延伸至綠能養豬、蝴蝶蘭栽植、生技研發、油品供應、商品產銷及觀光旅宿等多元領域。面對產業轉型與環境挑戰，台糖持續以開放與創新的態度調整經營方向，期望在穩健中邁向永續發展的未來。

台糖董事長吳明昌十二日首度公開台糖八十週年紀念標誌。「台糖八十 永續奔馳」以泛金色字體搭配上揚弧線設計，象徵台糖歷經八十年仍持續向前的精神，也傳達對未來世代的期許。標誌中保留經典三環商標意象，展現企業歷史與時代轉變之間的連結。

廣告 廣告

吳明昌表示，為迎接五月一日的台糖八十歲生日，將在柳營尖山埤渡假村舉辦結合甘蔗、蘭花與豬肉等台糖代表性產業元素的慶祝活動，並安排小型蘭展與戶外交流活動，讓民眾透過親身參與，認識台糖產業的多元樣貌。相關旅宿據點也將同步推出回饋活動，邀請旅客一同分享周年喜悅。此外，台糖也規劃為期三個月的周年紀念活動，民眾只要在台糖據點消費達指定金額，即可登錄參加抽獎，有機會獲得紀念一卡通、加油券、肉品、生技產品或住宿券等。各糖廠與門市亦將配合推出不同形式的優惠與體驗活動，包括五分車搭乘優惠、冰品回饋與長者友善措施，讓更多民眾走進糖業文化場域，感受台糖的歷史記憶。

台糖今年也將持續拓展國際與文化連結，規劃與國內外品牌合作推出紀念商品，並邀請日本及英國鐵道相關機構來台交流，分享觀光鐵道經驗，促進文化互動與旅遊合作。預計九月於橋頭糖廠設立台日文化交流會館，呈現台灣糖業從日治時期至今的發展軌跡，讓民眾透過展覽回顧糖業歷史，也展望未來永續經營的方向。