走過八十載 國泰航空推周年慶活動致敬經典

國泰航空將於2026年舉辦一系列以「同心飛躍八十年」為主題的特別慶祝活動和推廣企劃。（國泰航空提供／陳麒全桃園機場傳真）

國泰航空正式宣布啟動「同心飛躍八十年」周年慶祝活動，象徵品牌自1946年創立以來，與香港及全球旅客攜手走過八十載非凡旅程。邁入2026年，國泰航空也將透過一系列特別企劃，回顧過往、展望未來。

國泰航空6日舉行周年慶揭幕儀式，由行政總裁林紹波、顧客及商務總裁劉凱詩、營運及航空服務總裁麥皓雲及財務總裁沈碧嘉共同主持，宣告80周年慶正式展開。

空中巴士A350客機塗上國泰航空標誌性的「生菜三明治塗裝」，向經典的綠白間條塗裝致敬。另一架機身塗上同款「生菜三明治塗裝」的波音747貨機，亦將在未來數週內亮相。（國泰航空提供／陳麒全桃園機場傳真）

為迎接這個重要里程碑，國泰航空率先亮相一架特別塗裝的空中巴士A350長程客機，為「同心飛躍八十年」揭開序幕。此次塗裝融合品牌經典的「生菜三明治塗裝」，以綠白間條設計向歷史致敬，也象徵國泰航空持續成長與邁向未來的精神。另有一架同樣採用「生菜三明治塗裝」的波音747貨機，預計將於未來數週內亮相。

林紹波致詞時表示，80周年不僅是國泰航空的重要里程碑，更是與香港共同慶祝的時刻。過去八十年來，國泰航空與香港一同成長，從啟德機場到赤鱲角機場，無論是出國留學、商務往來、探索世界、家人團聚，或在關鍵時刻運送重要物資，國泰航空始終陪伴香港市民走過人生的重要旅程。

展望未來，林紹波指出，國泰航空已投資超過1,000億港元於機隊更新、機艙產品、貴賓室及數位創新，持續提升顧客體驗，並以行動鞏固香港國際航空樞紐地位，朝成為顧客最喜愛的服務品牌邁進。

在2026年，約1000至2000名國泰航空空服員及地勤同仁將會於執勤時穿著並展示這些懷舊制服。（國泰航空提供／陳麒全桃園機場傳真）

活動現場，身穿國泰航空歷代經典懷舊制服的空服員特別亮相，向在萬呎高空提供專業服務的一代代空服人員致敬。國泰航空表示，2026年間，預計將有約1,000至2,000名空服員及地勤同仁在執勤時穿著這些懷舊制服，讓旅客近距離感受品牌演變的歷程。

一系列以國泰航空不同年代的標誌性設計為靈感的限定商品將陸續推出。（國泰航空提供／陳麒全桃園機場傳真）

此外，國泰航空也將陸續推出一系列以不同年代特別塗裝與標誌性設計為靈感的限定商品，涵蓋航空、旅遊及日常生活用品，為周年慶增添更多收藏與紀念價值。

隨著品牌邁入80周年，國泰航空表示，2026年全年將持續公布更多慶祝活動與計畫，與顧客一同見證品牌的新篇章。

