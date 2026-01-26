走過冬月（組詩）／袁帥

袁帥

1.心境四季

季節是個動詞

它潛伏在我的心中已經許多年

有時候春花爛漫

芳香如縷，飄散到體外很遠很遠

有時候烈日炎炎

我害怕燒傷身邊最近的一群群夥伴

有時候秋果沉甸甸

我捧起甘甜，送給憂傷的故交

有時候堅冰如磐

壓斷微微起伏的琴弦

我傾吐一兩個嘆詞，立即

卸載並切換

2.走過冬月

寒風冷雨掛在傘沿

把我們交給淒淒慘慘戚戚

我們腳步追逐腳步，一起走過了晝短夜長

曙光乍現，天空遲疑地露出白晰的皮膚

每一縷金色陽光親自把脈

我們迷惑於無邊的幸福

頭頂的一瓣青天是信使：只要悠著點

好運就會與我們輕輕牽手

前去匹配一樹臘梅

3.盼 春

滿地亂竄的寒風裏，長出

平平實實的歌詞，緘默太久的衰草爭相清唱

我若有所思地漫步其中

輕易聽出了小花蕾正在回歸的路上

一滴寒水要跑成春江

歡快地遠航

我是一截霜打過的寒枝，聽著聽著

微微柔軟，微微彎曲，等侯1260多年前

那兩個揚眉吐氣的黃鸝落下來

用悅耳鳴聲，在塵世鋪開

一卷春天，讓殘冰

嫉妒個夠

4.陽光是個假像

天空之眼眨個不停，蠱惑著我

又像嵌著一朵巨型白花正在綻放

往我懷裏塞一只無形的暖貓

觸目所及，千山萬徑我都想走走

豪情灌滿了全身經絡

陽光摟抱著我，越走越輕快

突然地，嗓子又嘶又痛，我一愣

哦，暗中的小寒風偷襲了我

插了尖刀，實在始料未及

5.打 霜

黑暗披著一件純白的外衣

給鄉村打造了一條寒江

肉體凡胎陶醉於一場睡夢的幸福裏

任由木筏子劃過夜的末梢

田野綠色的火已全被撲滅

咳嗽聲此起彼伏，像孤單的鳥鳴

在低空中掙扎著

6.霜後的早晨

村民們噴嚏連天

意在毫不客氣地斥退那些

把冬天引向深入的偽裝

我選擇了一條崎嶇而惡寒的路

與奔跑的晨曦相向而行

健步如飛，體內萌發溫情

一轉身，發現自己的影子緊隨

它比我六根清靜

只在佛光下世的時候才出場

不像我，總有一些

額外的貪戀