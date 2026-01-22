走過台中店氣爆226天 吳昕陽感嘆回歸日常不易

百貨龍頭新光三越台中店去年氣爆案後，歷經226天才正式復業，讓新光三越整體業績大受打擊，去年營收約830億元，罕見繳出負成長13%成績單，親手打造台中店起家的副董事長兼總經理吳昕陽感性說，去年是不容易的一年，「回歸日常」四個字走來很不容易，他也喊話，希望今年是「穩健致遠」的一年，希望能走得穩又走得遠。

吳昕陽是泛新光吳家第三代，去年他不僅要面對台中店復業壓力，也同時面對來自接班的挑戰，去年新光三越改選董事前，日方大股東三越伊勢丹宣布出售一半持股21.5%，由新光吳家老四、新光三越董座吳東昇籌組新昕資本吃下，吳東昇結盟大哥、新光金創辦人吳東進支持下，原定吳東昇交棒吳昕陽董座一事也告吹。

前虎後狼 去年不好過

對吳昕陽來說，去年是前有虎、後有狼，也難怪他感嘆，去年對新光三越來說，不是一個好過的年，也是特別不容易的一年，回歸日常四字走來不易，未來也會持續朝食品安全、公共安全、資訊安全、工程安全努力，希望不只走得快，還要走穩、走遠。

去年新光三越雖然因台中店氣爆暫停營業逾半年，但九月底也開出第16店台南小北門店，三個月營收達10億元，創造250萬名來客；好不容易復業的台中店，去年業績仍超過130億元，雖丟失最會賺錢的百貨店王寶座，但仍列居全台第八會賺的百貨。

四大面向經營 力拼千億元

展望今年，吳昕陽坦承說，今年暫時沒有展店計畫，會以實體通路體驗提升、虛擬通路體驗升、生態圈經營與永續治理為主要經營方向。至於台北車站招商案，還在研究。

展望整體景氣，吳昕陽坦言，受關稅議題衝擊，消費力仍受影響，再加上出國旅遊潮影響，對於今年上半年展望悲觀，下半年有望衝刺，整體還是希望今年營業目標能衝出千億元佳績。

為搶攻高端客群，新光三越也推出金卡服務，只要消費逾60萬元，就可晉升金卡階級，新光三越統計，去年金卡人數已超過1.1萬名客戶，貢獻整體業績逾2成，未來將提供一對一服務、金卡服務貴賓室等，搶攻底頂級客。數位部分，也將SKM PAY、SKM POINT、SKM MEDIA結合AI串聯，希望提供消費者不同體驗，期盼新光三越會員突破450萬戶。