走過坎坷人生 創作歌手歐陽樂圓夢出發

記者王丹荷／綜合報導

創作歌手歐陽樂邀臺語歌后甲子慧推出首支單曲〈心愛的你甘知〉，新歌詞曲一手包辦、節奏輕快，出生40天即被家人棄養，在育幼院長大的歐陽樂坦言過往的記憶都是苦澀的，回首成長歷程，走過許多的崎嶇泥濘，努力用想像中的幸福藍圖創作甜味，很開心夢想成真，「用音樂致敬坎坷過往、新歌獻給在天國的養母！」

歐陽樂自高雄銀櫃KTV大賽第3名脫穎而出，在三立電視紅人榜選秀節目歌唱表現備受矚目，創作的美夢一直深藏心中，新歌圓夢誕生。經營男士髮型設計工作室的他分享，新歌創作都是在剪髮過程中乍現的靈感，「雖然我未婚，但這些年看著無數的客人開心的步入婚姻殿堂，自己也感受著這份喜悅，決定用心中的幸福藍圖，祝福大家也鼓舞自己。」

提到坎坷的身世，歐陽樂因生母過世、父親入獄，出生40天即被送給養母照顧，上小學時因為沒有戶籍，不得已被迫再回到原生家庭，但阿嬤不願承認親孫，竟又被送往育幼院，直到12歲再度被養母領養，短短1年多的幸福生活，卻因養母的離世，再度重回原生家庭，卻被父親趕出家，15歲被迫自力更生，當洗頭小弟。

對於這樣錯綜複雜的家庭關係，歐陽樂坦言兒童時期曾天真的想到警局報案，希望警察抓自己的父母，「為何不養育我？要被當人球般的踢來踢去，我不是孤兒，我有家人，但他們不要我，大人的世界太複雜，我經常問自己，做錯了甚麼，會被家人遺棄，從小我的人生只有苦味，沒有一絲的甜味，但我不氣餒，我就是自己的家，要為自己打造1個溫暖的家！」

新歌邀歌后合作，歐陽樂表示國中時就聽甲子慧的歌，很喜歡她的歌聲，「就是我心中的最佳女聲，感謝甲子慧接受邀約，首度合作，錄唱當天我們都感冒，掛著病號演唱新歌，最後克服種種困難，終於完成，我們唱得很開心」，而為了演唱新式臺語情歌，甲子慧更收起演歌唱腔，以清新的方式演唱，讓歐陽樂好驚艷。

歐陽樂（右）邀甲子慧合作新歌。（比佛利影音多媒體提供）

歐陽樂（左）邀甲子慧合作新歌〈心愛的你甘知〉。（比佛利影音多媒體提供）

歐陽樂推出首支單曲〈心愛的你甘知〉。（比佛利影音多媒體提供）