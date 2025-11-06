走過報關璀璨一生 劉陽柳辭世

資料照

走過報關璀璨一生，中華通關自動化協會創會理事長、基隆新齊發報關公司前總經理劉陽柳於十月二十九日辭世，享壽八十歲，訂於十一月十五日下午二時於基隆市立殯儀館「崇仁廳」舉行公奠。

劉陽柳一生奉獻報關業，辭世噩耗傳出，業界好友同感哀傷與不捨。長榮報關公司董事長陳有春回顧劉理事長一生，特別撰文紀念提到，劉從事報關業務數十載，將畢生心力奉獻於通關服務與產業發展。他長年以誠懇踏實的態度，無私扮演著業者與海關之間的重要橋樑，協助溝通協調、推動政策改善，為報關業者爭取無數進出口通關之便民措施，並解決無數疑難雜症，令人感佩。

劉理事長以專業、遠見與熱誠，推動我國報關制度的進步，深獲業界與政府單位的敬重與肯定。終其一生，盡忠職守，熱心公益，是業界難得一見的奇才，更是後輩學習的典範。劉理事長驟然辭世，留下的是全體業者無限懷念與深深的感念。他一生的奉獻與風範，將永遠銘刻於報關業界的歷史長河中。