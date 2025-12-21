走過家變風波！孫鵬60大壽溫馨合體孫安佐又抱又親 狄鶯笑呵呵樂見「父慈子孝」
孫鵬19日度過60歲生日，老婆狄鶯在臉書上分享一段兒子孫安佐抱抱又獻吻老爸的甜蜜畫面，並說：「非常開心的夜晚。我兩個最愛的男人。父慈子孝。一生無悔。守著守著。老公，生日快樂。」
孫安佐之前脫序行為不斷，狄鶯與孫鵬赴美救子的畫面讓人印象深刻，回台之後，孫鵬也為兒子交保金奔走。今年8月時，又被爆出孫鵬幫小三買房，狄鶯氣炸怒罵老公帶壞兒子，各種「家變」傳聞，讓孫鵬決定硬起來提告。
一家三口走過風雨！孫鵬向兒孫安佐索吻
如今走過風雨，一家三口展現恩愛畫面，狄鶯分享的影片中，孫安佐拉孫鵬站起，並送上擁抱，孫鵬還向兒子索吻，孫安佐略顯尷尬地親了爸爸的臉頰，父子用英文互訴「愛意」，狄鶯沒有入鏡，但笑聲不斷，對這個畫面非常滿意。
