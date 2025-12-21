走過家變風波！孫鵬60大壽溫馨合體孫安佐又抱又親 狄鶯笑呵呵樂見「父慈子孝」

孫安佐（左）對孫鵬又抱又親。翻攝狄鶯臉書

孫鵬19日度過60歲生日，老婆狄鶯在臉書上分享一段兒子孫安佐抱抱又獻吻老爸的甜蜜畫面，並說：「非常開心的夜晚。我兩個最愛的男人。父慈子孝。一生無悔。守著守著。老公，生日快樂。」

孫安佐之前脫序行為不斷，狄鶯與孫鵬赴美救子的畫面讓人印象深刻，回台之後，孫鵬也為兒子交保金奔走。今年8月時，又被爆出孫鵬幫小三買房，狄鶯氣炸怒罵老公帶壞兒子，各種「家變」傳聞，讓孫鵬決定硬起來提告。

20251221孫安佐（左）幫爸爸孫鵬慶生。翻攝狄鶯臉書

一家三口走過風雨！孫鵬向兒孫安佐索吻

如今走過風雨，一家三口展現恩愛畫面，狄鶯分享的影片中，孫安佐拉孫鵬站起，並送上擁抱，孫鵬還向兒子索吻，孫安佐略顯尷尬地親了爸爸的臉頰，父子用英文互訴「愛意」，狄鶯沒有入鏡，但笑聲不斷，對這個畫面非常滿意。

廣告 廣告

20251221孫安佐（左）擁抱孫鵬。翻攝狄鶯臉書



回到原文

更多鏡報報導

蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了

李玉璽登記結婚後被爸媽帶出門！許允樂嘴甜改口了 親揭超美公園婚紗拍攝內幕

林瑞陽長子林禹接「300壯士」爛攤扛500萬債 171字揭現況！自爆每天只睡3小時