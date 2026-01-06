走過就罰500！桃園景福宮前紅色鋪面惹議 多數民眾誤當人行道

桃園市議員黃瓊慧日前在臉書揭露，景福宮前方的紅色鋪面讓不少民眾誤以為是行人穿越道，結果因違規穿越馬路遭警方開罰500元。她特別提醒民眾別踩地雷，並質疑都發局設計了連交通局都不建議行走的標線。

景福宮前方的紅色鋪面讓不少民眾誤以為是行人穿越道。（圖／翻攝 黃瓊慧 桃園觀察日記臉書 ）

黃瓊慧透露，有民眾向她陳情表示，都發局在景福宮前劃設紅色標線後，因誤認為可穿越馬路的標示而遭員警開單。她詢問交通局後得知「不建議走」，批評都發局的設計造成民眾困擾。

此事引發網友熱議，有人直言「爛死的規劃，本來就不大的路，又規劃人行道，明明有騎樓，還把道路規劃一部分成為人行道，超蝦的。」，也有網友表示「路上很花，花的很亂，越來越多圖形顏色，搞的跟彩紅橋一樣，而且沒人懂那是啥意思」。不少人坦承「我真的以為紅色區塊是給行人走的耶」、「我看到時候也是直覺是行人通道，幸好還沒走過」，更有人質疑「紅色接在門口處，然後不能走？」

廣告 廣告

依據「道路交通安全規則第134條」規定，設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道者，必須經由這些設施穿越，不得在其100公尺範圍內穿越道路。若行人不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮，違反規定擅自穿越車道，可依道路交通安全規則第78條規定，處500元罰鍰。

針對民眾陳情，桃園都發局回應，景福宮兩側側門道路之紅色警示帶，原意是透過色彩視覺效果提醒駕駛人經過廟宇周邊應自主減速。為避免民眾誤會為行人穿越道，將採取更直觀的改善措施，於原紅鋪區域內增加「限速30」之文字和圖樣，清楚傳遞該路段為「車行減速區」之訊息，能讓駕駛人與行人對路權有更清晰的認知，化解標線模糊可能帶來的執法爭議。都發局與交通局也表示，將進行滾動式檢討。

延伸閱讀

日本草莓半年12批不合格 小磨坊羅勒葉農藥超標

影/部落雞鴨殺手！黑熊「阿里曼・西肯」遭捕送北市動物園

確診癌症第一年...自殺風險增5.5倍 衛福部推「腫瘤心理支持方案」