走過就被打！板橋男持鐵棍隨機攻擊陌生女 警到場也遭揮擊

江男持鐵棍隨機攻擊路人。翻攝畫面

新北板橋去年9月發生一起隨機傷人案件，71歲江姓男子手持鐵棍在文化路附近無端攻擊過路女子，警方獲報趕到現場後，他不但拒絕放下鐵棍，還揮棍攻擊上前制止的葉姓員警，造成對方頭部及手腕受傷。新北地院審理後，認定江男涉犯傷害及攜帶兇器妨害公務，判處拘役10日及有期徒刑6月，均可易科罰金，並沒收犯案鐵棍。

判決指出，江男去年9月6日晚間8點10分左右，在板橋文化路2段附近行經行人穿越道時，突然舉起鐵棍揮打擦身而過的黎姓女子，導致她右上臂出現瘀青挫傷。黎女與友人見狀緊急報警，表示完全不認識江男，也無任何衝突。

廣告 廣告

江翠派出所警網聞訊趕抵現場，發現江男仍手持鐵棍，態度激動。警方多次喝令他放下武器，江男卻不斷揮舞鐵棍，並朝葉姓員警揮擊，葉員以左手擋下攻擊，但仍造成頭部鈍傷及手腕挫傷，警方遂合力將江男壓制逮捕。

法官勘驗監視器與密錄器畫面後認定，江男確實持鐵棍朝黎女揮打，且在警方到場後持續揮棍，攻擊值勤員警，兩起行為均造成他人受傷，事證明確。江男辯稱自己並未揮打任何人，只是被警方壓制時跌倒，但與畫面及證詞不符，法院認其卸責之詞不足採信。

新北地院依傷害罪判拘役10日，得易科罰金，妨害公務部分依「意圖供行使之用而攜帶兇器妨害公務」論罪，從重量處有期徒刑6月，若易科罰金，1日折算1000元。



回到原文

更多鏡報報導

錄音檔曝光！前名模涉侵占公益款「300萬交保」遭卡 書記官：檢察官有裁量

22歲富家女淪藥頭起底 捲信義豪宅雙屍案！留學歸國替9億創投富少調毒

首見！淡水婦抓「全台唯一保育蜻蜓」拍照被法辦 恐遭處1年以下徒刑