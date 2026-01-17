走過戰火與苦難 點亮沙漠的是愛

在同一個30年的時間區間，還有另一段愛在發酵、地點在約旦。慈濟約旦分會執行長、陳秋華，年輕時因為工作、離開台灣，成為日後在約旦、耕耘慈濟的契機之一，過去他是以跆拳道，在約旦深耕，退休之後、帶著慈濟的使命回到這塊土地，陪伴戰火下的難民，還有老弱貧病。他把這些故事、集結成一本書，今天在板橋靜思堂、舉辦第一場新書發表簽書會。

掌聲中藏著深深敬佩，慈濟約旦分會執行長陳秋華，投入國際人道關懷近30年，他將半生奉獻的使命感，濃縮成一句話，娓娓道來。慈濟約旦分會執行長 陳秋華：「因為約旦有慈濟，我們約旦的慈濟人才有那個福報， 去走入人間， 同時把佛法 上人的法， 也同時把台灣慈濟的模式， 帶到約旦去。」

語言、宗教信仰不同，對陳秋華來說從來不是阻礙。他帶領慈濟團隊深耕約旦，不只陪伴敘利亞難民家庭，也為受傷、病痛的孩子安排醫療與手術。難民 歐薩瑪(2019)：「我的名字叫做歐薩瑪， 我在塔拉伯特社教中心， 我在畫畫，畫了張卡片，我寫了 我愛陳先生(陳秋華)。」

慈濟約旦分會執行長 陳秋華(2019)：「我在約旦做醫療的，我覺得上人那個法，尊重生命，一定要 想辦法把他們救。」

這些走過的足跡，也成了許多志工心中最深的感動，如今也撰寫成書"點亮沙漠的是愛"，透過書中一幅幅溫暖的插畫，記錄他帶領慈濟團隊，多年的人道關懷點滴。慈濟志工 吳心心：「其實這一本書最重要的是， 讓我們每一個 做教育的人，能夠從善的這個方向來，以約旦來說，那是一個非常 一個很苦的地方， 那麼秋華師兄能夠用這麼艱苦的時候， 那麼做這麼一個很好的安排。」

慈濟約旦分會執行長 陳秋華：「今年在約旦已經29年了， 我們總算有第一本，也屬於約旦分會的書，所以我們今天也是第一場的，這個簽書會在我們板橋靜思堂， 也很感恩板橋靜思堂的師兄姊， 大家都合和互協的，來圓滿這一次的因緣。」

點亮沙漠的是愛，將陳秋華約旦的助人行善一一留下，也讓來自慈濟的善念，在異鄉持續傳遞。

