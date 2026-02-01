走過挑戰迎轉型花蓮觀光蓄勢待發 春節邀國人走進韌性花蓮
【記者 周澄予／花蓮 報導】針對近日媒體關注2026年春節期間花蓮旅宿訂房率未如預期，及部分指標性業者暫停營業的相關報導，花蓮縣政府表示高度重視，並強調這是觀光產業在轉型調整期中的正常現象。縣府指出，歷經地震與風災考驗，花蓮交通與景點安全已陸續恢復，觀光環境逐步回穩，當前正是以「低密度、高品質」旅遊體驗重新迎接國人的重要時刻，縣府也將與業者攜手，推動花蓮觀光邁向復甦與升級。
針對民眾最關心的旅遊安全，縣府鄭重向國人說明：花蓮的交通韌性與景點安全修復工程已展現具體成果。在縣府與中央單位的通力合作下，蘇花路廊及台 9 線、台 11 線早已恢復順暢通行；太魯閣國家公園內多數景點亦在嚴密的科學監控與安全補強後重新開放。我們深知「地理的裂痕已補，心裡的恐懼更需時間跨越」，但此刻的花蓮，山林依舊青翠、海洋依舊湛藍。目前的訂房狀況，反而為遊客創造了難得的「高品質旅遊環境」，此時造訪花蓮，將能享有不擁擠的寬廣呼吸空間與最寧靜的太平洋風景。
對於部分指標性老字號業者選擇於春節前夕暫停營業進行修整，縣府抱持理解且正向的態度。這並非產業崩解的訊號，而是經營策略的積極調整。在國旅市場面臨結構性改變的當下，業者選擇在淡季投入資源進行軟硬體升級，是為了在未來景氣回溫時，能以嶄新面貌與更高質感的服務重新亮相手。縣府將主動提供行政協助，確保業者在翻修過程中順利對接法規，並嚴格保障基層員工勞動權益，讓這段「暫停」成為花蓮觀光品質再造的重要契機。
另外界討論「國旅房價過高」議題，縣府澄清：花蓮的旅遊環境絕非高不可攀。經實地調查，全縣 1,500 多家合法旅宿中，超過九成在春節期間的房價仍維持在 1,000 元至 3,000 元的合理區間。我們誠摯呼籲國人，莫因片面資訊而錯失感受花蓮誠意的機會。經歷災後重建，花蓮業者比任何人都珍惜每一位造訪的旅客，許多民宿主人親自下廚、帶路導覽，這種富含溫度的「人情味」服務，正是出國旅遊無法取代的核心價值。
觀光處長余明勳指出，為了迎接返鄉遊子與各地旅客，縣府將於春節期間盛大舉辦「2026 花蓮太平洋燈會—花現奇蹟、光耀洄瀾」等大型活動。未來的花蓮觀光，不僅要「賣風景」，更要「賣故事」與「在地文化」。透過精準的數位行銷，我們將鎖定追求身心平衡的都會族群，將花蓮重新定位為「離都會最近的療癒之鄉」，邀請民眾重返花蓮，在自然的懷抱中修復疲憊。
花蓮的重生，不能沒有您的參與。觀光產值背後，牽動的是上萬個家庭的生計—從飯店房務人員到部落耕作的小農，每一個環節都休戚與共。您的每一次訂房、每一筆在地消費，都是對花蓮韌性的一種肯定。
花蓮人從未在災難中低頭，我們在裂痕中種花，在變動中求生，並已準備好最誠摯的款待。這個春節，我們誠摯邀請您跨越心中的障礙，踏上這片充滿能量的土地，讓我們在太平洋岸邊，共同迎接充滿希望的新年。（照片：花蓮縣政府提供）
