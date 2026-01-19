走過洪災創傷 慈濟大學前進光復推親子共讀

故事媽媽前進光復鄉說故事

關心洪災後孩子的心靈復原情形，慈濟大學與社團法人聚落書坊文教發展協會合作，前進花蓮縣光復鄉，透過舉辦「健康小達人營隊」，鼓勵家庭加入「親子共讀」的行列，透過親子共處的時光，陪伴孩子平復災後情緒。



親子共讀的重點，在於「共」。慈濟大學醫學系副教授朱紹盈醫師指出，許多家長因為擔心書籍內容、固定時間等多元因素，遲遲不知道該從何開始，但是，只要親子一起，不管是書本、風景，甚至一起擺攤時碰到的客人，都是可以「讀」的主題。

朱醫師表示，孩子所需要的，不只是知識本身，更需要的是陪伴的安全感與幸福感，孩子對災害也是有感覺的，而家長，就是孩子最好的老師與療癒者，只要親子有共處的時光，一起說說話，孩子的情緒就可以藉此獲得紓發。



此外，聚落書坊也推動「「袋袋傳書香・書書串親情」計畫，目前光復鄉已有36組家庭加入親子共讀行列，從不同主題繪本，帶入各種情境，讓父母在生活中，與孩子互動，帶來高品質的陪伴。