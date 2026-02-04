時間淬鍊的名字／細數來時的故事
在娛樂產業快速更迭的時代，「資深藝人」往往被簡化為與年齡畫上等號，卻忽略了這個稱呼真正指向的核心價值——不是年紀，而是累積。他們走過不同媒介與世代交替，經歷產業高峰與低谷，留下的不只是曝光次數，而是一段段被觀眾記住的角色、聲音與情緒。
專題【走過演藝路】聚焦的，正是這群在台灣演藝圈長年耕耘、始終佔據觀眾記憶要角的人物。從戲劇、綜藝到舞台表演，他們以不同形式撐起台灣娛樂文化的底蘊。這些被時間淬鍊的名字，留下的並非單一代表作，而是一段段未必寫得進履歷、卻深深刻進人生的片段。他們仍站在第一線，回望來時路，也持續成為台灣觀眾記憶中不可或缺的存在。
我們精選了10位這樣的藝人，透過深入的採訪，讓讀者們可以窺見在他們的履歷之外，不為人知的故事。以下以他們主要活躍的領域做分類，包括「實力派角色類」陳淑芳、蔡振南、黃仲崑、屈中恆；「綜藝主持類」徐乃麟、董志成、郭子乾；「話題焦點類」白冰冰、蕭薔、楊麗英。
陳淑芳 台灣影視永遠的「媽媽」
甫獲得第62屆金馬獎「終身成就獎」的陳淑芳，是許多觀眾心中最熟悉的母親與長輩形象。她的表演不靠誇張情緒，而是用生活感堆疊出角色重量，讓人一眼就相信。（閱讀全文）
蔡振南 最有台灣味的草根人物代表
蔡振南則以草根、寫實角色著稱，硬底子的演技讓每一個小人物都站得住腳。他的表演像生活本身，不刻意，卻極具說服力。（閱讀全文）
黃仲崑 《影后》王董的鋼鐵人生
以話題台劇《影后》中的王董一角再掀關注，有「鋼鐵大叔」稱號的黃仲崑，從歌手身分出道，活躍演藝圈45年，成為許多觀眾在鏡頭前熟悉的身影。亦正亦邪、角色彈性極高，在不同作品中展現角色的多重可能。（閱讀全文）
屈中恆 精益求精的演員精神
屈中恆以自然、貼近生活的演技，逐漸形塑出「鄰家爸爸」的形象。他對演藝工作要求甚高，坦言：「我對自己的影視作品沒有一個是完全滿意的，我總覺得自己還可以演得更好。」這樣的自我要求，也正是實力派演員最動人的地方——不因資歷而停下，而是不斷逼近更好的表演狀態。（閱讀全文）
徐乃麟 綜藝長青樹的秘訣
人稱「乃哥」的徐乃麟是台灣綜藝節目的長青指標，憑藉穩定的節奏掌控與高度辨識度，成為無數觀眾成長過程中的熟面孔。他對主持工作的理解，既直接也務實：「做節目就是希望能把歡樂帶給大家。」（閱讀全文）
董至成 不設限的演藝人生
董至成以模仿、搞笑為人所知，最知名的角色便是「董月花」，是綜藝節目中不可或缺的輔助型要角，他說：「我沒有給自己設限，即使台下只有一個人，我也會演到底，逗他開心，最重要就是不忘初心。」（閱讀全文）
郭子乾 從模仿天王到最佳男主角
郭子乾憑藉模仿政治人物與深厚舞台劇功力，展現強烈表演能量，在《茶金》中演出「吉桑」，運用自創的「歸零演技」，讓這個角色走入觀眾心裡。對他來說演員是一份志業，他說：「演員若一直想著表演完可以拿多少錢，那真的要趕快轉職，因為表演一定不會專一。」（閱讀全文）
白冰冰 演藝圈大姐大的演藝之路
白冰冰橫跨主持、歌唱與綜藝，人生歷程與舞台形象同樣充滿話題。她始終選擇站在第一線，也對時代變化保持高度敏感：「如何從節目中找出不一樣的特色、如何比別人的內容更精彩，才是王道。」（閱讀全文）
蕭薔 台灣第一美女的自我修養
蕭薔擁有「台灣第一美女」稱號，這幾年雖淡出演藝圈，但偶而仍會在社群平台分享生活，她從模特兒、廣告寵兒，一路跨足戲劇、歌唱等領域，多年來不僅外貌始終如一，也不斷提升自己的身心靈，坦言：「有勇氣去接受一切挑戰。」（閱讀全文）
楊麗英 生活就是一種表演
楊麗英細膩且真摯的演技總是觸動人心，從「蘭陵劇坊」到綜藝節目《連環泡》，以及電影新浪潮時期，這一路洗禮下來的表演經驗，塑造了多個經典角色，在許多資深觀眾心中留下難以取代的位置。（閱讀全文）
他們留下的，不只是名字
這些資深藝人之所以被記住，從來不是因為停留得夠久，而是因為他們在每一個階段，都選擇認真對待自己的位置。無論是角色的重量、舞台上的臨場反應，或是一個世代的集體記憶，他們都已成為台灣娛樂文化不可或缺的一部分。
在流行快速汰換的此刻，他們的存在提醒我們：經驗，並不是被時代淘汰的標記，而是時間累積出的重量。
更多【走過演藝路】專題
其他人也在看
中醫大附醫與林增連基金會合作公益送暖（1） (圖)
中國醫藥大學附設醫院4日與林增連慈善基金會等單位合作，邀請偏鄉近百名獨居長輩欣賞慈善音樂會、提前圍爐吃年菜，盼透過實際行動分享社會溫暖。
79歲男星傳復合小27歲舊愛！女方火大回應兩人關係
79歲藝人康凱與小27歲演藝工會理事長曹雨婷交往3年分手後，互相開撕指控對方惡行，關係徹底決裂，未料，演藝工會上個月舉辦盛宴，康凱居然不請自來，兩人甚至還短暫碰面，一度傳出舊情復燃，對此，曹雨婷不滿做出回應。
新北野生動物救傷中心3月啟用 侯友宜全面布局推友善城市
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 新北市長侯友宜今（4）日在市政會議中，針對動保處將於3月啟用新的野生動物救傷收容中心提出說明。侯友宜表示，未來透過提升收容量能與設備規劃，強化野生動物救援與照護工作，盼讓城市治理與動物保護能並行，實現人與動物共存、共榮、共好。 侯友宜指出，新北長期以安全、安居、安身、安命與安心為方向推動動物保護政策，因應環境變遷與社...
美股早盤記憶體開高走低！稀土概念股飆
[NOWnews今日新聞]美股主要指數周二（3日）早盤漲跌互見，記憶體族群開高走低呈現震盪，在美國總統川普宣布進行關鍵礦產儲備「金庫計畫」（ProjectVault）帶動下，稀土概念股股價飆升。美股四...
李四川傳年前請辭拚新北市長 蔣萬安：要過年了考慮我的心情好嗎？
北市副市長李四川為新北市長熱門人選，傳出過年前就會宣布請辭，市府今天審議輝達進駐北士科地上權權利金，市長蔣萬安上午出席捷運東環段「CF710」區段標工程動土儀式，受訪回應預計農曆年前完成簽約，對於川伯可能請辭，他以台語笑回，「要過年了，考慮我的心情好嗎？」
高雄驚見「機械車位女裸屍」！胸口有瘀青
最新消息，高雄市今（4日）一處大樓地下室的機械車位凌晨1點多突然傳出巨響，據《ETtoday新聞雲》的報導，死者全身赤裸，被管理員發現時已經氣絕，胸口還有瘀青，而身分目前曝光也是大樓的住戶，年紀約30歲，警方鑑識小組已經完成採證，初步沒發現有外力介入跟打鬥痕跡，已報請地檢署的檢察官跟法醫相驗，釐清確切的死因，也通知家屬前來處理後事。
蔡振南縱橫演藝圈數十年 演戲、唱歌從未在人生規劃 笑談「為何走幕前」 【走過演藝路】
資深演員蔡振南，每次現身螢光幕前，深具感染力的演技總能觸動觀眾的心，引起共鳴，縱橫演藝圈逾40多年，這一路不僅是音樂製作人、歌手，甚至也曾跨足主持，更擁有金馬、金鐘以及金曲獎「三金」肯定；這位人人口中親切且充滿義氣的「南哥」，無論是透過歌聲唱出市井小民的悲愁，或以細膩真摯的演技將角色詮釋得絲絲入扣，深厚底子都讓人感受到他源源不絕的表演能量。
港湖吸票機回歸！登記議員初選 高嘉瑜：從頭開始、重新做人
民進黨直轄市議員初選今（4）日開始領表登記，前立委高嘉瑜上午前往台北市黨部登記初選，正式投入內湖、南港區議員選舉，「港湖吸票機」的回歸，也讓同區議員參選人戰戰兢兢，爭取連任的王孝維就直呼要高嘉瑜「手下留情」。對此，高嘉瑜受訪表示，回到港湖參選議員，就是希望能夠從頭開始、重新做人；她也相信，只要民進黨能夠團結，「票票民進黨，港湖全壘打」，會努力團結所有泛綠選票，讓民進黨在港湖選票極大化，爭取最大席次
買車千萬別「感情」用事！情侶AA合買車、最後雙雙信用破產
不少人為了貸款順利過件，選擇和另一半一起AA買車，但美國近期流出的一則實例，卻讓不少汽車業內人士直搖頭。一名汽車業代分享，一對情侶共同購入一輛福斯Atlas Cross Sport，沒想到車才交沒多久，感情卻先走到盡頭，車也跟著變成燙手山芋。
行程滿檔也沒關係，星星把《劍歌行》當成空檔小陪伴
大家好，我是星星，一名活動主持人。 每年一到年底到農曆年前，幾乎就是我們這行最忙碌的時候，尾牙主持一場接一場，行程常常滿到連吃飯都變成趕時間的事。這幾天我也正在電玩展的現場工作，剛好是在一個三國相關的古裝攤位主持，穿梭在舞台、玩家、工作人員之間，氣氛熱鬧又緊湊。說實話，站在台上主持一整天，其實體力消耗很大，但我自己很享受那種被現場能量包圍的感覺。
中國駭客升高全球攻擊 台灣首當其衝、韓國亦在列
（中央社首爾4日綜合外電報導）「朝鮮日報」旗下媒體Chosun Biz報導，全球由國家支持的駭客組織中，中國境內團體被發現數量最多。由於中國駭客團體數量遙遙領先，中國的網路威脅正逐漸成為長期及結構性問題，而非一時現象。這些攻擊手法也日益進化，不再僅限資料竊取，而是轉向對國家關鍵網路進行長期滲透，迫使各國提高警戒。
焦點股》聯合再生︰屋頂強制裝太陽能 低價吸買盤
受到政策支持太陽能屋頂，再加上低價轉機股概念，太陽能模組廠聯合再生（3576）連續兩日漲停，今日一開盤湧入逾2萬張大單直衝漲停，截至9:46分為止，成交量近3萬張，漲停委買張數高掛近3萬張，多頭氣勢銳不可擋。法人認為，政策支持新建案須蓋太陽能屋頂，再加上馬斯克看好太陽能是太空AI供電的關鍵之一，同時
許瑋甯才是演藝圈真正「零負評女神」！好友一段話揭她私下模樣，網友全看哭
陳薇形容她是一種「妳什麼都還沒說，她就已經在那裡」的人。那些聽起來平凡的陪伴，其實最難複製—失戀時在大馬路上陪著哭、朋友需要專訪時大方分享對幸福的理解，甚至只是想來場兩天一夜的小旅行，她也能帥氣地拎包就出發！沒有戲劇化橋段，卻全是能被時間驗證的義氣，也讓外...
媽，你的名字叫勇敢！她夫死子車禍險成植物人 兒奇蹟康復結婚淚謝祂
「媽，你的名字叫勇敢。」這句話不是口號，是一段真實的人生。台北一名稻江高職女學生謝依珊，透過微電影，哽咽說出母親的人生故事：一位單親媽媽，在丈夫病逝、兒子車禍重傷險成植物人之後，沒有倒下，用七年的時間，等到兒子康復結婚。那一天，這位媽媽笑中藏淚，告訴在天上的老公說：你一定也很開心吧！她把【天崩地裂】的人生，一塊一塊撿回來………..
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」思亡妻 姜元來揭鼻酸一幕
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意，「酷龍」成員姜元來雖然行動不便也飛來台灣參加，透露具俊曄在休息室痛哭，並在紙上寫滿「徐熙媛」、「熙媛啊」，讓人看了鼻酸。
趙露思素顏辦證採檢糞便 驚恐直呼：那根棉籤轉兩圈太崩潰
陸劇女神趙露思早前在海南三亞擺攤賣雞蛋糕被認出來，如今她的擺攤Vlog影片終於正式曝光。為了在三亞夜市合法擺攤賣家鄉味蛋烘糕，她身體力行帶著團隊衝去衛生單位體檢。沒想到這場女神的日常，竟在「糞便採檢」環節徹底崩壞。
強忍悲傷追思大S！小S再發聲：真的很感謝我姊夫
女星大S（徐熙媛）去世於2026年2月2日滿一周年，具俊曄親自設計的紀念雕像在台北揭幕。妹妹小S繼去年金鐘獎後再度公開露面，全程面帶微笑，努力圓滿姐姐的遺願，雖然內心悲傷，卻仍然展現出堅強的一面。然而，稍早3日晚間她在社交媒體上發文，感謝姐夫具俊曄為大S設計如此美麗的雕像，並希望所有愛著大S的人在思念她時，能來到這裡與她對話。