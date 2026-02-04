時間淬鍊的名字／細數來時的故事

專題聚焦在台灣演藝圈長年耕耘、始終佔據觀眾記憶要角的人物。

在娛樂產業快速更迭的時代，「資深藝人」往往被簡化為與年齡畫上等號，卻忽略了這個稱呼真正指向的核心價值——不是年紀，而是累積。他們走過不同媒介與世代交替，經歷產業高峰與低谷，留下的不只是曝光次數，而是一段段被觀眾記住的角色、聲音與情緒。

專題【走過演藝路】聚焦的，正是這群在台灣演藝圈長年耕耘、始終佔據觀眾記憶要角的人物。從戲劇、綜藝到舞台表演，他們以不同形式撐起台灣娛樂文化的底蘊。這些被時間淬鍊的名字，留下的並非單一代表作，而是一段段未必寫得進履歷、卻深深刻進人生的片段。他們仍站在第一線，回望來時路，也持續成為台灣觀眾記憶中不可或缺的存在。

我們精選了10位這樣的藝人，透過深入的採訪，讓讀者們可以窺見在他們的履歷之外，不為人知的故事。以下以他們主要活躍的領域做分類，包括「實力派角色類」陳淑芳、蔡振南、黃仲崑、屈中恆；「綜藝主持類」徐乃麟、董志成、郭子乾；「話題焦點類」白冰冰、蕭薔、楊麗英。

陳淑芳 台灣影視永遠的「媽媽」

甫獲得第62屆金馬獎「終身成就獎」的陳淑芳，是許多觀眾心中最熟悉的母親與長輩形象。她的表演不靠誇張情緒，而是用生活感堆疊出角色重量，讓人一眼就相信。（閱讀全文）

陳淑芳戲演了一甲子，也見證台灣影視的一路發展。（圖／陳淑芳提供）

蔡振南 最有台灣味的草根人物代表

蔡振南則以草根、寫實角色著稱，硬底子的演技讓每一個小人物都站得住腳。他的表演像生活本身，不刻意，卻極具說服力。（閱讀全文）

蔡振南縱橫演藝圈逾40多年，依舊是許多民眾經典的「多桑」。（圖／蔡振南臉書）

黃仲崑 《影后》王董的鋼鐵人生

以話題台劇《影后》中的王董一角再掀關注，有「鋼鐵大叔」稱號的黃仲崑，從歌手身分出道，活躍演藝圈45年，成為許多觀眾在鏡頭前熟悉的身影。亦正亦邪、角色彈性極高，在不同作品中展現角色的多重可能。（閱讀全文）

黃仲崑活躍演藝圈45年，是許多觀眾在鏡頭前熟悉的身影。（圖／黃仲崑臉書）

屈中恆 精益求精的演員精神

屈中恆以自然、貼近生活的演技，逐漸形塑出「鄰家爸爸」的形象。他對演藝工作要求甚高，坦言：「我對自己的影視作品沒有一個是完全滿意的，我總覺得自己還可以演得更好。」這樣的自我要求，也正是實力派演員最動人的地方——不因資歷而停下，而是不斷逼近更好的表演狀態。（閱讀全文）

屈中恆深耕戲劇圈多年，能駕馭各種角色與戲劇風格。 （圖／屈中恆藝嚮世界臉書）

徐乃麟 綜藝長青樹的秘訣

人稱「乃哥」的徐乃麟是台灣綜藝節目的長青指標，憑藉穩定的節奏掌控與高度辨識度，成為無數觀眾成長過程中的熟面孔。他對主持工作的理解，既直接也務實：「做節目就是希望能把歡樂帶給大家。」（閱讀全文）

徐乃麟坦率爽直的主持風格，深受觀眾信賴。（圖／徐乃麟臉書）

董至成 不設限的演藝人生

董至成以模仿、搞笑為人所知，最知名的角色便是「董月花」，是綜藝節目中不可或缺的輔助型要角，他說：「我沒有給自己設限，即使台下只有一個人，我也會演到底，逗他開心，最重要就是不忘初心。」（閱讀全文）

董至成在演藝圈屹立不搖，橫跨主持、戲劇，近年還出單曲及跨界直播。（圖／董至成-董月花臉書）

郭子乾 從模仿天王到最佳男主角

郭子乾憑藉模仿政治人物與深厚舞台劇功力，展現強烈表演能量，在《茶金》中演出「吉桑」，運用自創的「歸零演技」，讓這個角色走入觀眾心裡。對他來說演員是一份志業，他說：「演員若一直想著表演完可以拿多少錢，那真的要趕快轉職，因為表演一定不會專一。」（閱讀全文）

郭子乾的模仿以及演戲實力，早已備受肯定。（圖／郭子乾提供）

白冰冰 演藝圈大姐大的演藝之路

白冰冰橫跨主持、歌唱與綜藝，人生歷程與舞台形象同樣充滿話題。她始終選擇站在第一線，也對時代變化保持高度敏感：「如何從節目中找出不一樣的特色、如何比別人的內容更精彩，才是王道。」（閱讀全文）

資深藝人白冰冰走過演藝圈大風大浪，如今已是演藝圈的大姐大。（圖／白冰冰提供）

蕭薔 台灣第一美女的自我修養

蕭薔擁有「台灣第一美女」稱號，這幾年雖淡出演藝圈，但偶而仍會在社群平台分享生活，她從模特兒、廣告寵兒，一路跨足戲劇、歌唱等領域，多年來不僅外貌始終如一，也不斷提升自己的身心靈，坦言：「有勇氣去接受一切挑戰。」（閱讀全文）

「台灣第一美女」蕭薔，出道已超過30年，影視歌多棲發展，實力也備受肯定。〔圖／擷取至網路、珍世美學慈善基金會提供〕

楊麗英 生活就是一種表演

楊麗英細膩且真摯的演技總是觸動人心，從「蘭陵劇坊」到綜藝節目《連環泡》，以及電影新浪潮時期，這一路洗禮下來的表演經驗，塑造了多個經典角色，在許多資深觀眾心中留下難以取代的位置。（閱讀全文）

楊麗音這一路演過電影、電視劇和舞台劇的各種角色，是觀眾心中實力派演員。（圖／楊麗音臉書）

他們留下的，不只是名字

這些資深藝人之所以被記住，從來不是因為停留得夠久，而是因為他們在每一個階段，都選擇認真對待自己的位置。無論是角色的重量、舞台上的臨場反應，或是一個世代的集體記憶，他們都已成為台灣娛樂文化不可或缺的一部分。

在流行快速汰換的此刻，他們的存在提醒我們：經驗，並不是被時代淘汰的標記，而是時間累積出的重量。

