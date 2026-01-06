走過璀璨・懷念經國先生音樂會 1/13日大安森林公園溫馨登場

圖：「走過璀璨－懷念經國先生音樂會」1 月 13 日登場。(圖/主辦單位提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

為紀念蔣故總統經國先生逝世 38 週年，財團法人復興崗文教基金會將於 1 月 13 日（星期二）下午 2 時，假 大安森林公園露天音樂台舉辦「走過璀璨－懷念經國先生音樂會」。此次活動以音樂與歌聲表達追思之情，感念經國先生一生對國家與社會的深遠影響，包含其創建退除役官兵輔導委員會、政工幹校，並出任中國青年救國團主任，以及長年對臺灣發展的付出與貢獻。臺北市長蔣萬安亦將出席活動，與民眾一同在音樂中回顧並致敬這段重要的歷史記憶。

「懷念經國先生音樂會」已連續第八年舉辦，今年活動亦別具意義。節目中將首度以大合唱形式呈現〈蔣故總統經國先生紀念歌〉，歌詞「千萬處鄉野，留下您親民的足印；億萬人心頭，光耀起歷史的明燈」，唱出民眾對經國先生的深切懷念與由衷感恩，也象徵其精神在世代之間持續傳承。

此次音樂會由財團法人復興崗文教基金會主辦，並與國軍退除役官兵輔導委員會、中國青年救國團共同舉行，臺北市政府文化局及中華民國團結自強協會加入合辦行列。隨著活動規模逐年擴大，協辦、贊助與參演單位亦持續增加，並獲得博飛實業、永慶房屋、OK 超商、松藝事業、欣高天然氣瓦斯公司等企業支持。

在演出內容方面，黃埔鐵驥合唱團、救國團幼獅管樂團、團結自強協會合唱團、中一期同學會合唱團、女青木蘭合唱團等團隊將輪番演出，以歌聲傳達對經國先生的思念與感恩。此外，昔日曾於七海官邸擔任經國先生護衛任務的「精忠御林軍」——金門精忠衛隊協會，亦將演出「小八極」與「連環拳」，以剛勁有力的武術展現對經國先生不變的敬仰之情。多數團員已年屆八旬的政工幹校軍樂班，仍將以管弦樂奏出對經國先生的深厚情感；原住民團體原聲藝術團也將首度參與演出，以純淨歌聲為音樂會注入多元而動人的文化色彩。

圖：懷念經國先生音樂會節目內容。(圖/主辦單位提供)

復興崗文教基金會董事長李天鐸表示，音樂會希望透過歌聲，喚起社會大眾對經國先生那段美好年代的共同記憶，感念其對榮民、青年及臺灣社會的長期關懷與貢獻。因此，曲目規劃涵蓋國語、臺語、客語及原住民族歌曲，期盼民眾帶著熱切的情感與感恩的心，一同唱出對經國先生無盡的追思，以及對國家的深情大愛。

主辦單位提醒，「懷念經國先生音樂會」全程免費參與，歡迎民眾踴躍出席。由於活動於戶外露天音樂台舉行，建議參與來賓留意天候狀況，備妥保暖衣物，共同聆聽這場溫馨而感恩的音樂會。