走過維冠震災10年又遇1227地震 永康天公廟火供法會撫慰人心

永康凌霄寶殿武龍宮在0206地震後，持續10年舉辦火供法會，消災祈福。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕2016年的「0206地震」，造成台南永康維冠大樓倒塌，死傷嚴重，現場已經完成重建，而緊鄰災區的凌霄寶殿武龍宮，今天連續第10年舉辦火供法會，為社稷祈福，而昨晚發生「1227地震」，民眾飽受驚嚇，該活動正好慰藉人心，並進行公益捐贈，關懷弱勢，場面溫馨。

有「永康天公廟」之稱的凌霄寶殿武龍宮，今天攜手中華國際嘎檔吧佛教總會，以及市政府民政局等單位，共同舉辦寒冬送暖消災祈福火供大法會，希望在歲末之際，為眾人身心注入正向力量。

廟方準備了340份物資，發放給永康、新化、東區等地的中低收入戶與弱勢家庭，也邀請受助鄉親與一般民眾參加火供法會，為人生消災祈福。

民政局副局長吳明熙與永康區長李皇興、新化區長李義隆、東區區長黃炳元，以及市議員李鎮國、林燕祝等人都專程出席，虔誠參拜。

凌霄寶殿武龍宮主委王大明表示，火供法會在藏傳佛教中是相當難得且殊勝的盛事，透過儀式將祝願與善念轉化為正向能量，祈求平安、健康，一切順利。

王大明提到，0206震災後，10年來，持續歲末之際舉辦火供法會，並對外開放，讓一般民眾也有機會參與其中，翻轉運勢，邁向光明的前途。

王大明指出，廟方不僅給予物資，更邀請弱勢家庭參加火供法會，希望藉由儀式的加持與祈願，協助改變長期累積的困境與不順，提升整體氣場，以及生命量能，為人生開啟新的轉機。

