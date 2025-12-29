走過肝病 何壽川轉變人生觀

永豐餘集團董事長何壽川29日出席新書《循環在有無之間》發表會。（鄧博仁攝）

30多年前，47歲的何壽川剛忙完一個鴻圖百億計畫，加上元太科技正在創業階段，身體卻在此時出了狀況。永豐餘學院院長何壽川在新書《循環在有無之間》中，揭露自己罹患肝病的治療歷程，也因此在人生觀、心態上有很大的改變。

何壽川提到，自己是母系垂直感染B肝帶原者，發病當天，他從美國回來，感到極度疲憊，衛生紙擦臉都是黃色的汗水，住進醫院後才發現肝指數高達700、800，黃疸指數高達6，是正常人的5倍。

當時肝病沒有什麼特效藥，醫院能提供的都是支持性療法。何壽川回想生病初期，內外交迫、風雨飄搖，美國發生金融危機，他一面處理永豐金控的虧損，一面準備投標E Ink公司，同時準備換肝的大手術，後來幸運等到配對成功的肝，並順利完成手術。

那次生病對何壽川來說，是人生中非常重大的轉變。何壽川在書中感謝許多的醫師，尤其是肝病防治基金會董事長許金川，30幾年的情誼宛如兄弟，無時不感念在心。

許金川在新書發表會上致詞提到，當時自己奔走多時，仍找不到適合的資金成立基金會，沒想到何壽川慷慨答應，願意相信自己的理想，幫助消滅台灣肝病，這份恩情讓他一直感激在心。

何壽川在書中提到，今年實歲80了，人生起起伏伏，也經過風風雨雨，但心中感恩永遠有一個家、一盞燈、一頓飯，讓自己有機會承擔責任，貢獻社會，也惕勵自己常懷正念，與人為善，過著簡單生活。