走過荒蕪十年 獅子山農業復甦新起點

獅子山共和國，產業以農為大宗，卻因為國家發展落後，及十年前伊波拉疫情爆發，各企業、NGO組織中斷各項扶助計畫，讓農業發展停滯。去年開始，慈濟在南部大城市，博城，選了兩個地點，和其他組織合力，希望復甦當地農業，如今計畫滿一年，看見成果一點點展現。

獅子山共和國、75%人口務農，但要到農地，總得經過這番顛簸路程，原來極為偏僻的地方，有糧食的希望。

大愛電視記者 林亦庭：「一進到農村裡面，就可以聽到非洲專屬的熱情鼓聲，而他們也派出當地傳統的吉祥物，Sowe，來迎接我們。」

接受歡迎儀式的洗禮，我們深入走進、獅子山農民的日常。

農民 Abdullah Tullah：「有3個步驟，首先是先碾米，倒出來篩米，重複3次，起碼3次才會乾淨，這一袋米碾完要花30分鐘。」

小又暗的房子，住著一家五口，前廳是個小型工廠，把稻米變白米。

打開一扇門，餐廳和房間擠在一塊。他一輩子務農，種一季稻米，支撐一家子，半年米糧，剩下得靠太太，到市場賣零嘴維生。

農民 Abdullah Tullah：「種田只是可以維持生活，雖然環境困難，但會努力讓孩子接受教育。」

這裡務農比例高，農耕技術卻沒有與時俱進，稻米從種植到可食用，都是農民純手工，加上十年前，伊波拉病毒席捲全國，倖存者體力不如從前，農村經濟也大受打擊。

珍德瑪農耕計劃負責人 Rufus. Kangba：「整個社區失去農耕的力量，很多投資者離開，慈善團體也停止援助，離開了，我們也失去很多人力資源，因為有些人往生，有些人很虛弱，農夫們難過，也很虛弱一段時間。」

慈濟慈善基金會專員 歐友涵：「我們去年來，是為了發放給孤兒院，還有弱勢家庭，他們說，他們希望開始做農耕。」

珍德瑪，南部最大城市博城的邊境小鎮，依傍河水而生，土地肥沃。

大愛電視記者 林亦庭：「我們現在要前往對面的農田，他們要帶我們搭船過去。」

木製小船，看起來破爛，卻滿堅固，一天好幾回，奔波在兩塊地之間。

大愛電視記者 林亦庭：「其實開車也可以(抵達)，不過就要花費2個小時，那我們搭船的話，只要7分鐘，而這就是他們平常，去做農，常用的交通工具。」

抵達對岸，可見玉米、黎麥、地瓜葉等等，但範圍都不大，因為這十年，伊波拉肆虐後，鎮上農業失去生產動力，不再豐收。

去年，慈濟和當地組織合作，再次集結社區力量，指導種稻技術，收成11公噸稻米，產能提升，也傳遞理財觀念。

珍德瑪農耕計畫負責人 Rufus. Kangba：「慈濟送了一個團隊過來，來訓練我們的婦女，教導我們如何做財務管理、資料記錄，這些都讓我們今年做得非常好。」

慈濟慈善基金會專員 歐友涵：「我們的計畫是，他們米收穫夠的話，我們就來買他們的米，給我們所支持的孤兒院，我們買70%，然後留30%給他們自己。」

博城另一座法布村，也實行農耕計劃，雖然收成量不如珍德瑪，但成果也有如結穗，正逐漸飽滿。

法布村酋長 Abdalie K. Bundu：「很開心慈濟來協助，看見大家團結的向心力。」

民以食為天，農業能自給自足之後，要再往上一階，成為生財工具，翻轉貧窮，就從這一步開始。

