走過莫拉克風災 杉林大愛園區綠蔭成林

上人行腳到高雄，今天上人與莫拉克風災受災戶溫馨座談，經過16年，杉林大愛園區住戶，用歌聲回饋給上人，還有高雄大愛幼兒園小娃兒，也帶著竹筒回娘家。

「我們用九層塔來做義大利麵，(哪一個是九層塔)，哪一個是九層塔 這個，這個裡面嗎 。」

高雄大愛幼兒園小娃兒，和師公上人見面，還帶著竹筒回娘家。「你送我的竹筒，我已經把它存滿了，師公還有這裡有5桶喔，是我們榆喬答應您的，要把它存好存滿，這是幼兒園所有小朋友的，竹筒回娘家 都在這裡，(45元我給你100元)，你沒問 師公要找錢嗎，不用。」

小朋友童言童語，還有外國人看到五毛錢。證嚴上人開示：「這是我60年前，總是這樣做起，(哇)，(謝謝您 謝謝上人)。」

美國在台協會高雄分處長，兩天前參加歲末祝福感動滿滿，三天內二度前來。美國在台協會高雄分處長 張子霖：「很感動 看到慈濟在全世界，在災害的時候 給那麼多人幫忙，包括在台灣 做出很多的貢獻，我真的很感動。」

莫拉克風災，杉林大愛園區受災戶，用歌聲回饋上人。慈濟志工 林俊雄：「關懷會化解疑猜，最動人的愛是信賴，兩個字 對慈濟非常非常的信賴，感恩。」

慈濟志工 卓素霞：「跟上人說 真的很感恩你，很感恩我們慈濟人，因為我們在莫拉克風災時候，就是有遇到慈濟，然後也因為很好的因緣，我也在慈濟工作。」

大愛園區內，曾經是書法老師高慶和，近年來，一度因為病痛，整個人喪志。杉林大愛園區住戶 高慶和：「我已經決定要往生，因為沒辦法呼吸了，賴副院長率領團隊，把三種癌症的病人，從死神手中搶過來。」

證嚴上人開示：「替上人想要做的事情，替我做得更好，祝福你要健康，接下來 你自己要保護自己。」

走過風災，還要站穩腳步，杉林大愛園區茁壯，要繼續在山區傳愛。

