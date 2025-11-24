走過貳拾落地生根 新住民將新北視為新故鄉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市社會局今〈24〉日舉辦「Us憶起 走過貳拾」新北市新住民家庭暨婦女服務中心成立20週年慶祝活動，邀請新住民家庭、43個關懷服務站及合作的網絡齊聚一堂，共同回顧中心20年來的服務軌跡和成長，展現多元、包容、友善、共融的成果。活動會場並展示東南亞各國和日本、韓國的文物、飲食、特色料理和服飾等，新住民家庭也趁此機會交流。

社會局長李美珍表示，新北市新住民人口在94年只有6萬多人，如今成長到將近12萬，佔全國20％，為全國第一。新北目前設有三重及板橋2處新住民家庭暨婦女服務中心，另外分布在29區共43個新住民家庭關懷站，提供在地化、社區化的服務，並且積極培力新住民，像卞柔勻、武氏芳恆和陳秋柳3人就當選新北市十大影響力的人物。

廣告 廣告

《圖說》李美珍局長在泰國新住民李拉雀薇（左）的指導下 手作泰式青木瓜絲。〈社會局提供〉

她強調，未來社會局會持續培力新住民，打造更多元、包容、友善、共融的生活環境，讓新住民落地生根，新北市成為新故鄉。

今天活動在三重新住民中心6樓舉辦，布置時光隧道，由來自越南飄洋過海的陳秋柳導覽。她說新住民中心自94年成立，她剛嫁來三重時有過惶恐，曾求助於新住民中心，感謝中心提供許多生活適應協助，並培力新住民成為「燦爛新女力」。

《圖說》李盈璇（左）表示，母親曾女香（右）在越南本就是華文老師，嫁來台灣後又不斷的唸書學習，她記得自己國中畢業時，母親也剛好是高中畢業。〈社會局提供〉

新住民曾女香與她的女兒李盈璇、中心社工黃鈺玲及板橋新住民家庭關懷站黃春生等人，一起座談分享。曾女香說，以前在越南是透過小說和戲劇認識台灣，沒想到嫁來台灣發現有段落差。早期台灣對外配有一些刻板的印象，所幸政府越來越開明，社會也越來越友善。

曾女香表示，剛嫁來時因家庭關係，有些迷惘，想念家鄉的味道，到市場去買材料嘗試煮出家鄉味，慢慢地在臺灣煮出屬於自己的「越南味」，過程就像生活中一點一滴地融合。為了幫助新住民姊妹，參加培訓當通譯和文化講師，後來也擔任新住民協會理事長，希望能為新住民發聲。

《圖說》印尼新住民盧美華（左1）為李美珍局長示範傳統樂器安格隆（搖竹）， 李美珍試著搖動演奏。〈社會局提供〉

李盈璇表示，「新二代」不應是標籤，而是一座橋樑，能欣賞、尊重彼此的文化差異，且更有國際觀。她說，母親在越南本就是華文老師，但因台灣學歷認證問題，母親在照顧家庭之餘，又不斷的唸書學習，她記得自己國中畢業時，母親也剛好高中畢業，後來又繼續讀大學和研究所。有空時母親會帶著她當志工，帶著新二代弟妹認識越南文化，新二代有時反成為閃光點。

《圖說》來自越南飄洋過海的陳秋柳為大家導覽，她說新住民中心94年成立，她也曾求助過，後來在中心擔任通譯志工。〈社會局提供〉

中心社工黃鈺玲分享，她用社工的專業和多元的視角服務新住民，深刻感受她們生命的韌性，和勇於面對挑戰、不斷成長與蛻變，期待整體社會都能理解並欣賞多元文化。

提供新住民在地關懷服務近20年的板橋區龍興社區發展協會理事長黃春生表示，最早是擔任里長協助一戶新住民家庭，深刻感受到新住民在臺灣生活的不易。他開辦烘焙班培力，結果有4位新住民考取丙照，後來還自行創業開店。他的媳婦也是泰國籍新住民，現正準備為他生第2個孫子。