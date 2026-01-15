走過近20年！《天才衝衝衝》邁入播出1千集 竟找回首集嘉賓

【緯來新聞網】徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱共同主持的華視節目《天才衝衝衝》將迎來第一千集，等同於陪伴觀眾走過近二十年的歲月。該集特別找回第一集的嘉賓陳為民，以及潘若迪、馬力歐、張棋惠、陳隨意、Albee、林逸欣、舒子晨，陳為民驚訝表示：「我入行三十幾年，竟然有二十年就在這個節目！真的非常謝謝你們，幫了我房子的頭期款不少忙。」

《天才衝衝衝》第一千集錄影。（圖／華視提供）

一千集特別企劃，製作單位驚喜祭出加碼挑戰「特製地獄料理」，當這道號稱「地獄巔峰」的餐點端上桌時，現場藝人不分隊伍紛紛挑戰，錄影現場瞬間哀鴻遍野、慘叫連連。沒想到，徐乃麟吃了一口後竟然面不改色，甚至大讚「好好吃」；反觀另一隊的舒子晨在品嚐後，卻露出極度嫌棄的表情，更語出驚人地吐槽：「這有抹布的味道！」幽默的聯想力再度讓全場笑翻，也為第一千集增添了「有地獄有天堂」的趣味看點。

廣告 廣告

陳隨意將「割韭菜」說成「ㄍㄡ韭菜」。（圖／華視提供）

在經典單元「記憶Tempo」中，主持人隊手握一張「交換位置卡」，正當大家討論怎麼使用時，籃籃當著陳為民的面提議，認為潘若迪記性太好，應該和陳為民交換位置，站在中間的陳為民忍不住抗議：「欸不好意思，我人還在現場好不好！」笑聲瞬間炸裂。遊戲中，陳隨意的「台灣國語」也意外成為地雷，將「割韭菜」說成「ㄍㄡ韭菜」，下一棒的籃籃誤以為他在講台語，跟著用台語作答而失誤，崩潰大喊：「陳隨意不也講台語嗎？」陳隨意立刻澄清：「我說國語啊！」全場笑成一團。《天才衝衝衝》本週六晚間10點華視主頻播出。

更多緯來新聞網報導

吳宗憲唯一休假日還無酬服務整套 吃驚被電豹女草莓「仙人跳」

金馬影帝紐約當外送員！張震街頭狂奔 路人差點報警