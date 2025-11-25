走過酒駕與抄襲爭議！《Villains》封存2年終上線 劉智泰李珉廷掀假鈔角力戰

韓國犯罪動作影集《Villains》終於要播啦！本劇導演陳赫曾執導過《主君的太陽》、《藍色海洋的傳說》、《玉氏夫人傳》等夯劇，由劉智泰和李珉廷領銜主演，將於12月18日正式登上HBO Max串流平台，帶來緊張刺激的犯罪故事。

《Villains》 故事環繞一宗假鈔案。（圖/ TVING | HBO Max 提供）

《Villains》故事圍繞著一場激烈的權力鬥爭，眾多惡棍為爭奪極其精密的假鈔「Supernote」展開角逐，犯罪天才J（劉智泰 飾）與偽造大師韓秀賢（李珉廷 飾），兩人除了要在犯罪世界中爾虞我詐，同時面臨韓國國家情報院（NIS）的嚴密監控，而他們必須在這場危險遊戲中求生存。

該劇2022年開拍，原定2023年首播，沒想到開播在即，主演之一的郭到元因酒駕被起訴，該劇因此延後上映，後來編劇被控抄襲，但製作公司泰元娛樂隨後發表聲明反駁，指該劇的製作完全符合著作權法，然而受到這兩起事件影響，該劇遭到冷凍至今。

《Villains》將在12月18日開播 。（圖/ TVING | HBO Max 提供）

如今走過風波，《Villains》終於要播出，自12月18日起，觀眾可透過HBO Max觀賞《Villains》，跟隨劇情深入探索同謀者之間反目成仇、再度合作以及互相背叛的複雜關係。這場假鈔爭奪戰將如何發展，成為影迷熱議焦點。

