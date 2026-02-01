國民黨前發言人蕭敬嚴近日已勤跑基層，盼爭取黨提名參選年底新北市汐金萬區市議員。截自蕭敬嚴臉書



走過黨紀處分低谷 蕭敬嚴今宣布參選新北汐金萬市議員

記者周志豪／台北報導

距離年底直轄市議員改選倒數300天，走過遭黨紀處分低谷，國民黨前發言人蕭敬嚴今在臉書正式宣布爭取國民黨提名參選年底新北市汐止金山萬里選區市議員，會力拚贏得選戰，贏回鄉親對政治信任，全力奔跑、為家鄉拚一次未來。

蕭敬嚴表示，從國民黨中央一路歷練，當過國民黨發言人、青年部主任，也在艱困選區打過硬仗、跌過跤、反省過自己，這些經歷讓自己更確定，「政治，不是聲量有多大，而是能替鄉親解決多少問題」。

蕭敬嚴舉例，汐止長年的交通瓶頸要改善，金山、萬里觀光等產業需要轉型，汐萬金不能再等，也不能讓新手摸索，是時候讓瞭解地方、準備好的人站出來承擔，而自己這些年，無論在議題現場、街頭巷尾、政論節目，努力替大家發聲、替地方爭取，初心不改；守護家鄉，敬嚴都在。

蕭敬嚴表示，在黨中央擔任發言人的日子，看見政策運作；在瑞平雙貢征戰過程，看見基層韌性；但直到回到家鄉，才真正看見鄉親眼裡的焦慮與期待；而「言所當言，為所當為」是自己政治路上秉持的初衷，即便跌跌撞撞，回饋家鄉的心也從來沒有改變，「蕭敬騰的異父異母兄弟蕭敬嚴」回來了，準備好了。

