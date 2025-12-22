走過「懷孕即單親」的艱難處境 歐陽靖教養自己作主：「現在很幸福」

歐陽靖走過一個人撐過孕期、生產與育兒，現在陪伴家人就是她的甜蜜時光。（歐陽靖臉書）

女星歐陽靖在2020年和日籍攝影師男友結婚，疫情間她獨自回台生下家人，與另一半因疫情分隔兩地，婚姻也維持2年就結束。為了替Threads上一名網友打氣，歐陽靖也分享己自己身為單親媽的心聲。

歐陽靖提到，我也是懷孕即單親，一個人撐過孕期、生產與育兒。那段日子非常辛苦、也非常孤獨，但它終究會過去。後援很重要，但沒有後援，也不是走不下去。但也承認，「一打一的時候常常身心俱疲到落淚。」再加上因無贍養費，她得獨力賺錢養家。

但現在的歐陽靖覺得很讚，因為怎麼怎麼全部由她自己做主，她花許多時間陪伴家人，「寧願減少工作賺錢，目前很享受甜蜜生活，很幸福。」

