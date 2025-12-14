走過一甲子萬華陽春麵 這碗古早味飄香至今不退流行

台北萬華陽春麵最人氣的紅燒肉，是在地人記憶裡最熟悉的老味道（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

美食中心/綜合報導

紅燒肉打開萬華傳統美食的經典記憶

一口紅燒肉，三層與梅花肉交織出的醇厚口感，是不少老饕心中萬華的味道起點。在地人默默珍藏的「小菜王者」，正是阿美陽春麵讓人一吃上癮的關鍵。沒有添加肉精、不偷工減料，每一塊都炸得酥香，是配乾麵的絕佳拍檔，也是不少熟客一坐下就先點的必吃經典。除了陽春麵本體，這間位在萬華巷弄裡的老麵店靠的正是這些用心製作的小菜，撐起六十年來始終如一的高人氣。

一碗乾麵、半個世紀、代代相傳：萬華陽春麵店的老味道



堪稱萬華都市傳說的麵店，從1969年開業至今，默默經營60年頭，靠的正是用歷史堆砌出的陽春麵、麻醬麵、紅燒肉與餛飩湯，道道都是老饕異口同聲推薦的萬華必吃美食。 店家早期是賣米粉湯的，後來才轉型為陽春麵。第三代老闆接手後沒有大幅改動菜單與食譜，而是重新裝潢店面，讓空間氛圍感變得明亮、乾淨、帶清新。老客人總說，熟悉的味道如今還在，新客人則會意外地發現：「咦，這不就是台北必吃陽春麵之一嗎？」

從乾麵到小菜，在地人最愛的萬華銅板美食組合（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

吃得出堅持：萬華平價小吃的乾麵王者

這間傳說中的萬華傳統麵店，最有名的除了乾麵本體，就是店家對於料理的堅持。老闆說店內95%食材自己處理，湯頭使用大骨與肉品原湯，油蔥和豬油都自己炸，連肉燥都客製配方，就是為了讓這碗麵吃起來香氣逼人，順口卻不浮誇。

小菜也是手工自製，春夏限定的煙燻鮪魚卵，每年只賣3到9月，根本萬華隱藏版麵店等級；招牌三色蛋則是默默贏得人心的那種配角戲精。講究的料理細節，加上超親民的價位，不少老饕都把這裡列為萬華平價小吃代表。

萬華傳統小吃推薦，從餛飩湯到陽春麵，多種經典美食選擇吃不膩（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

龍山寺周邊美食的輕鬆選擇

距離龍山寺步行幾分鐘，阿美陽春麵幾乎是龍山寺周邊美食中最不張揚卻最有存在感的一間店。甚至連毛小孩也能帶進來，只要牽繩、不落地，吃麵不必孤單。

這間萬華老字號美食，有老店的根也有新代的彈性。第三代老闆坦言，剛接手時壓力真的不小，畢竟老客人嘴巴比酸民還辣，對麵條軟硬、湯頭鹹淡都有「標準答案」。但他笑說，隨著時間推移、經驗累積，那些質疑的聲音也慢慢淡去、消失。「能留下來，靠的還是誠意。」

走過一甲子歲月的萬華傳統陽春麵，老味道依然飄香（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

一口一口吃出來的口碑：台北傳統美食推薦就吃這家

第三代老闆最近還打算推出幾款季節限定小菜，希望讓常客吃不膩、偶爾有驚喜。當問他未來要不要認真做行銷時，他笑著說：「我們沒有拍片計畫啦，就讓麵自己說話吧。」店家在Google 上平均4.4星，是網友公認萬華美食地圖上不能錯過的一站

這間台北傳統美食推薦名單常駐的店，吃到的不只是麵，更是萬華的日常，一份絕無僅有的獨家好滋味。



《阿美陽春麵》

地址：臺北市萬華區環河南路二段169號

連絡電話：0962-020-534

官方FB：https://rink.cc/v0q4b

Google地圖：https://rink.cc/xw8j1

（最新資訊請以商家公告為準）