走錯棚？國防部臉書遭蘇丹人灌爆「支援叛軍」 小編急澄清：這裡是中華民國

蘇丹內戰爆發後造成數萬人死亡、逾千萬人流離失所，近期又傳出叛軍疑似獲得中國製武器，引發國際關注。路透社



蘇丹內戰自2023年爆發以來，造成大量傷亡，更有逾千萬人流離失所，我國國防部官方臉書粉專近日也無端捲入這場風波。國防部臉書粉專8日發文宣傳「饗美味國產豬肉、鍛堅實國防戰力」，不料8日深夜起卻出現大量蘇丹網友湧入留言區洗版，指控「中國向蘇丹叛軍出售武器」，似乎將該粉專誤認為「中國國防部」。國防部也緊急以中、英文留言澄清「這裡是中華民國，不是中華人民共和國」。

國防部官方臉書粉絲專頁疑似被誤認為中國國防部粉專，8日湧入大量蘇丹網友抗議，灌爆留言區。翻攝自臉書國防部發言人

據了解，蘇丹內戰自2023年爆發後，政府軍（SAF）與叛軍「快速支援部隊」（RSF）持續激戰，已造成數萬人死亡、逾千萬人流離失所。近期更有外媒報導，叛軍疑似獲得中國製「FB-10A」短程地對空飛彈系統，此批武器原由阿拉伯聯合大公國（UAE）購得，卻被轉運至RSF手中，引發國際關注與憤怒。

廣告 廣告

大量蘇丹網友也湧入各國官方社群留言抗議，不料卻誤將中華民國國防部粉專誤認為「中國國防部」，紛紛以英語、阿拉伯文或中文指控中國「用無人機屠殺蘇丹人民」，呼籲停止軍售和支援叛軍，短短幾小時內就有數千則留言湧入國防部貼文底下的留言區。

針對國防部發言人臉書粉專疑似遭外籍網友誤認為中國國防部，國防部晚間回應中央社記者詢問時指出，國防部已於留言處用中、英文強調「這裡是中華民國，不是中華人民共和國 Here stands the Republic of China （Taiwan）, not the People's Republic of China.」，期盼留言的蘇丹民眾理解。目前貼文下方仍持續有部分外國帳號留言，不過多數網友已回覆說明、致歉。

國防部小編留言澄清。翻攝自臉書國防部發言人

蘇丹內戰至今已成為全球最大的人道危機之一，根據非政府組織「武裝衝突地點與事件數據」（ACLED）統計，光是今年10月單月就有逾1,500人喪命，創下新高。截至目前為止戰爭已奪走近5萬條人命，其中超過1萬5千名為平民。聯合國警告，若外部軍援不止，蘇丹恐會全面崩解。

更多太報報導

共用免治馬桶好噁？日女主播拒用遭炎上 醫師回應：我也不用

22億投資世界大賽沒用 道奇賺到「臨演」朗希終結者仍無解

單季56轟「村神」入札挑戰億鎂男 30隊獲通知6隊有興趣沒道奇