走鐘獎嘟嘟人奪「有夠烙賽獎」！Ian感謝賀瓏 博恩台下翻白眼反應曝

第七屆走鐘獎於今（15）日於壹電視舉辦頒獎典禮，其中備受關注獎項之一的「有夠烙賽獎」由百萬YouTuber「 The DoDo Men嘟嘟人」以影片「我們真的帶賀瓏去非洲了」奪下，引起現場熱烈歡呼。對此當嘟嘟人上台領獎時，成員Ian與Eric在台上致詞時，脫口而出「感謝賀瓏」，更是掀起一波話題，也見台下的博恩他「捂耳翻白眼」逗趣的表情，是讓現場的眾人笑翻。

在The DoDo Men嘟嘟人獲獎後，成員Eric先是在感言中提到，不知道是該開心還是難過，首先謝謝薩泰爾邀請我們到夜夜秀，讓我們有機會可以烙賽，謝謝主辦單位辦這麼棒的活動，每一年可以來這邊跟我們的同事相見。身為創作者很有趣的就是每次拍片真的會遇到很多事情，我們就是要想辦法從中得到一些樂趣，把悲觀化為力量，很開心我們這隻影片上的時候很開心也很享受。

成員Ian則是表示，這是身為創作者的員工福利吧，任何在人生中烙賽的事情都會變成流量，希望大家可以多烙賽一點，真的要謝謝薩泰爾還有賀瓏。當這句話脫口而出後，現場畫面也馬上帶到博恩，見他捂著嘴翻著白眼做出聽不見的表情，並說出「他講出來了！他講出來了！」，令現場的觀眾笑翻。對此Ian也回應，「這真的是滿好玩、滿難忘的。」

當「 The DoDo Men嘟嘟人」以「我們真的帶賀瓏去非洲了」奪下獲獎後，Ian對賀瓏的感謝讓博恩在台下反應超有趣。截自走鐘獎頒獎典禮YT

