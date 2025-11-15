走鐘獎星光時刻！Andy首奪年度大獎哽咽致詞 家寧片段曝光「他的反應成焦點」

典禮中段突播放家寧影片與Andy私訊畫面，引起現場歡呼聲四起，坐在台下的Andy則露出略顯尷尬的笑容。 （圖／翻攝自走鐘獎Walk Bell John Awards YouTube）

第7屆《走鐘獎》於今（15）日在台北盛大舉行，活動中段驚喜插曲讓全場氣氛瞬間沸騰。其中YouTuber Andy以個人頻道首次入圍即奪下「年度個人創作者獎」，在台上哽咽發表得獎感言，場面感人；而中段表演突播出YouTuber家寧的影片片段，並同步公開她與Andy過去的私訊對話，現場觀眾反應熱烈，坐在台下的Andy則露出略顯尷尬的笑容。

根據《走鐘獎Walk Bell John Awards》官方YouTube頻道畫面顯示，中場由表演者怡岑與小尾巴聯手演出，透過歌舞嘲諷娛樂圈話題，針對Andy與家寧的財務糾紛話題進行創意演繹。畫面中出現家寧的影片片段，以及雙方先前曾於網路公開的私訊對話內容，包括「奶奶離開了」、「我到家了」、「我這次如果要出國會花費20-25萬元」等，神還原過往事件，引發現場笑聲不斷。坐在台下的Andy則略顯尷尬地笑著，場面頗具張力。

Andy獲頒「年度個人創作者獎」，在台上哽咽發表得獎感言，感謝觀眾與團隊支持。（圖／翻攝自走鐘獎Walk Bell John Awards YouTube）

這段節目安排可謂緊扣時事。今年3月，Andy與家寧因財務問題對簿公堂，爭議延燒多月，成為網友與媒體關注焦點。此次《走鐘獎》刻意安排回顧，讓事件再度成為話題，表演除模仿YouTube頻道「眾量級CROWD」的經典橋段外，更融入「心理課程」的戲劇段落，台詞如「你對不起訂閱你的觀眾！」及「摸著你的良心！」皆呼應家寧先前曾捲入心靈課程風波。

晚會進入頒獎階段時，Andy榮獲「年度個人創作者獎」，上台致詞時難掩激動情緒。他表示，自己在YouTube界耕耘十年，今年首度以個人頻道入圍走鐘獎，能獲得肯定讓他感觸良多。他提到，官司期間曾環島旅行，看見台灣各地風景與人情味，特別令人感動，也感謝一路以來在網路上留言支持他的觀眾，這些溫暖讓他數度失眠。

Andy也提到從小母親叮嚀他要「好好做人」，這句話他始終放在心上。他特別感謝經紀團隊與律師的協助，強調「沒有他們就沒有今天的我」，並承諾未來將持續創作，記錄台灣的人情故事。整場《走鐘獎》表演以幽默、時事和強烈的現場感成功炒熱氣氛，也再次顯示出這項YouTube界年度盛會，除了獎項之外，更是創作者們彼此交流與回應社群的舞台。

