走鐘獎／志祺七七外貌又進化了！ 連蔡哥都看傻：好帥

第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，百萬YouTuber志祺七七入圍「最佳製作人獎」、「金頭腦」兩個獎項，步上紅毯時立刻掀起留言區一陣熱議，就連紅毯主持人蔡哥都忍不住驚嘆。

志祺七七走上第七屆走鐘獎紅毯（圖／翻攝自走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube）

志祺七七以【霸凌通報創新高、辱罵事件數不完...台灣校園的暴力問題，真的很嚴重嗎？「言語暴力」又是怎麼一回事？《 蛤Huh? 》EP6】入圍兩大獎項。他身穿白色襯衫、戴上細框眼鏡，韓系風滿滿，再次刷新帥度，留言區也熱烈討論「越來越韓系」、「又進化了」，就連一旁蔡哥都默默飄出一句「好帥⋯」。

受訪時，志祺七七被問到「走鐘獎要不要繼續辦下去？」他一時有些錯愕，表示「這不是我的活動啊！」但隨即還是表示，認為各位創作者都願意支持走鐘獎，還是覺得可以延續這個屬於創作者的頒獎典禮：「加油！給他壓力！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導