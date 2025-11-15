走鐘獎／趙小僑女兒紅毯爆哭「嚇到狂倒退」 劉亮佐一把撈起塞懷裡

趙小僑擔任頒獎人，與丈夫劉亮佐、女兒典典寶寶一同走上第七屆走鐘獎紅毯。（圖／翻攝自走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube）

第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，趙小僑擔任頒獎人，與丈夫劉亮佐、女兒典典寶寶一同走上紅毯。不過典典寶寶似乎是因為人太多有些害怕，才剛踏上紅毯就不斷後退，忍不住大哭了起來，爸爸劉亮佐只好一把抱住女兒，走向前接受訪問，典典寶寶也將頭埋進爸爸懷中。

趙小僑近些年經營YouTube頻道「趙小僑女人說」有成，累積近30萬訂閱戶。值得一提的是，今天剛好是趙小僑的46歲生日，她受訪時開心笑說：「走鐘獎好會選時間！」全家人都身著紫色系服裝，趙小僑也透露，劉亮佐穿紫調西裝特別好看，加上自己也很喜歡紫色，於是便這麼定下禮服。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導

趙小僑擔任頒獎人，與丈夫劉亮佐、女兒典典寶寶一同走上第七屆走鐘獎紅毯。（圖／翻攝自走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube）