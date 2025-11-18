走鐘獎／主持人蔡哥認錯人！當場結巴眼神慌了

主持人蔡哥認錯人了。（圖／翻攝自走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

創作者的榮譽殿堂第七屆走鐘獎今（15）日盛大舉辦，許多創作者齊聚一堂，在走紅毯時，主持人蔡哥一度把「蘋蘋澎澎」的雙胞胎妹妹啊潔認成阿蘋，畫面全被直播全放送出去。

今年走鐘獎主持人分別是蔡哥以及「厭世甜點店」的拿拿摳，兩人以流利口才和機智反應開場。不過YouTuber「蘋蘋澎澎」的阿蘋今年因為參與了「硬舉救台灣」而缺席典禮，派出雙胞胎妹妹啊潔代為上陣，沒想到兩人長相太過相似，主持人蔡哥一度認錯，啊潔尷尬說到「你不是跟我錄影過嗎？」

拿拿摳忍不住虧說「蔡哥臉盲阿，怎麼忘記美女」，蔡哥則結結巴巴表示「我....回去會再多收看」，啊潔坦言「我是妹妹啊潔，你有看出來嗎」，蔡哥當下神色略顯緊張，眼神一度游移，全被直播鏡頭捕捉，拿拿摳緩頰「因為你們雙胞胎我真的看不出來，對不起太難了」，蔡哥立刻打圓場說「對，你是妹妹阿，長得完全不一樣，怎麼可能認不出來，我剛是在做橋段。」所幸最後救場成功，讓紅毯訪問得以繼續完成。

蔡哥當下神色略顯緊張，眼神一度游移。（圖／翻攝自走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

蔡哥當下神色略顯緊張，眼神一度游移。（圖／翻攝自走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

