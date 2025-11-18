EBC東森娛樂

走鐘獎／主持人蔡哥認錯人！當場結巴眼神慌了

責任編輯 賴彥琪
更新時間
主持人蔡哥認錯人了。（圖／翻攝自走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）
主持人蔡哥認錯人了。（圖／翻攝自走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

創作者的榮譽殿堂第七屆走鐘獎今（15）日盛大舉辦，許多創作者齊聚一堂，在走紅毯時，主持人蔡哥一度把「蘋蘋澎澎」的雙胞胎妹妹啊潔認成阿蘋，畫面全被直播全放送出去。

今年走鐘獎主持人分別是蔡哥以及「厭世甜點店」的拿拿摳，兩人以流利口才和機智反應開場。不過YouTuber「蘋蘋澎澎」的阿蘋今年因為參與了「硬舉救台灣」而缺席典禮，派出雙胞胎妹妹啊潔代為上陣，沒想到兩人長相太過相似，主持人蔡哥一度認錯，啊潔尷尬說到「你不是跟我錄影過嗎？」

廣告

拿拿摳忍不住虧說「蔡哥臉盲阿，怎麼忘記美女」，蔡哥則結結巴巴表示「我....回去會再多收看」，啊潔坦言「我是妹妹啊潔，你有看出來嗎」，蔡哥當下神色略顯緊張，眼神一度游移，全被直播鏡頭捕捉，拿拿摳緩頰「因為你們雙胞胎我真的看不出來，對不起太難了」，蔡哥立刻打圓場說「對，你是妹妹阿，長得完全不一樣，怎麼可能認不出來，我剛是在做橋段。」所幸最後救場成功，讓紅毯訪問得以繼續完成。

蔡哥當下神色略顯緊張，眼神一度游移。（圖／翻攝自走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）
蔡哥當下神色略顯緊張，眼神一度游移。（圖／翻攝自走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

蔡哥當下神色略顯緊張，眼神一度游移。（圖／翻攝自走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

【更多東森娛樂報導】
粿粿美國返台躲信義區約會王子 暗助出軌的人就是他
主唱遭「電動座椅架」擠壓搶救不治 樂團發訃文證實
坤達慘了！閃兵「遭求刑2年8月」愛妻柯佳嬿突發聲

更多熱門影音：
坤達 修杰楷 陳柏霖等人遭求刑2年8個月 Energy重返小巨蛋破局？相信音樂回應了
SJ登大巨蛋！3萬E.L.F.合唱《至少還有你》 銀赫驚呆「好多老婆」媽媽現身見家長了！
山下智久來台機場暴動急喊了一句中文 曝光跟周杰倫約會時光台粉一舉動讓他好難忘

其他人也在看

走鐘獎》「壹加壹」揭頻道盈利夫妻平分！台下Andy尬笑畫面曝光

走鐘獎》「壹加壹」揭頻道盈利夫妻平分！台下Andy尬笑畫面曝光

第7屆走鐘獎於今（15日）晚舉辦，湧入上百名創作者、KOL共襄盛舉，話題笑料百出。負責頒獎的情侶夫妻檔「壹加壹」，一現身就大開「眾量級」的地獄玩笑話，強調他們頻道盈利絕對是五五分，股份一半一半，讓坐在台下的Andy老師尷尬苦笑。

中時新聞網 ・ 2 天前
貝克漢20歲兒被吊銷駕照！千萬豪車封塵　老爸封爵12天後「家裡出包」超尷尬

貝克漢20歲兒被吊銷駕照！千萬豪車封塵　老爸封爵12天後「家裡出包」超尷尬

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）育有3子1女，其中，20歲的三子克魯茲（Cruz Beckham）最近因為超速，駕照被吊銷。由於此事就發生在老爸受封爵士的12天後，無比尷尬，克魯茲未來也可能面臨高額的保險費與重考壓力。

鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
走鐘獎／誰不色？現場「突襲檢查手機」　蔡哥、梅伯IG一開「美女晃動」全場嗨了

走鐘獎／誰不色？現場「突襲檢查手機」　蔡哥、梅伯IG一開「美女晃動」全場嗨了

走鐘獎（Walk Bell John Awards）是台灣專為YouTuber與網路創作者設立的頒獎典禮，由「上班不要看」頻道於2019年發起，靈感來自金馬、金鐘、金曲獎，表彰遊戲、知識、訪談、搞笑、美食等領域的優秀內容，如「一級玩家獎」與「哈哈哈哈獎」。第七屆頒獎典禮於今（15日）登場。

鏡報 ・ 2 天前
走鐘獎／蔡哥紅毯鬧烏龍！認錯雙胞胎網紅　尷尬畫面全看光

走鐘獎／蔡哥紅毯鬧烏龍！認錯雙胞胎網紅　尷尬畫面全看光

第7屆走鐘獎盛大舉行，頻道「蘋蘋澎澎」的網紅阿蘋因為在參加硬舉活動，今（15日）無法出席領獎，由雙胞胎妹妹阿潔代為領獎，阿潔以一身黑色禮服現身，卻被紅毯主持人蔡哥認成姊姊阿蘋，讓場面一度尷尬，蔡哥更是笑不出來，急忙喊：「我怎麼可能認不出來！我剛剛在做一些橋段啦。」

鏡報 ・ 2 天前
走鐘獎／黃大謙「西裝裡掏mic」　突「上台饒舌」合作Gummy B被讚爆

走鐘獎／黃大謙「西裝裡掏mic」　突「上台饒舌」合作Gummy B被讚爆

走鐘獎（Walk Bell John Awards）是台灣專為YouTuber與網路創作者設立的頒獎典禮，由「上班不要看」頻道於2019年發起，靈感來自金馬、金鐘、金曲獎，表彰遊戲、知識、訪談、搞笑、美食等領域的優秀內容，如「一級玩家獎」與「哈哈哈哈獎」。第七屆頒獎典禮於今（15日）登場。

鏡報 ・ 2 天前
走鐘獎／蔡哥臉盲「認錯人」腦袋空白愣數秒　尷尬畫面全放送

走鐘獎／蔡哥臉盲「認錯人」腦袋空白愣數秒　尷尬畫面全放送

【緯來新聞網】第七屆走鐘獎15日在壹電視熱鬧展開，YouTuber「蘋蘋澎澎」阿蘋因參與「硬舉救台灣

緯來新聞網 ・ 2 天前
胡瓜弟子30年沒見過生父！得知「已經離世10年」悲吐遺憾

胡瓜弟子30年沒見過生父！得知「已經離世10年」悲吐遺憾

過去長期與胡瓜主持節目的女星葉欣眉，憑藉口齒伶俐及機智反應受到觀眾肯定，但鮮少提及家人生活的她，近日突然在社群透露與爸爸的互動，坦言已經30多年沒見過爸爸，想不到日前得知爸爸早在10年前就離世，直到現在才第一次看到爸爸的照片。

中時新聞網 ・ 1 天前
Labubu進攻大銀幕？索尼影業爆已買下版權

Labubu進攻大銀幕？索尼影業爆已買下版權

知名玩具Labubu要進攻大銀幕了？外媒《好萊塢記者報》（THR）指出索尼影業已經取得授權，但到底是翻拍成真人版本還是動畫電影，目前還沒確定，相關企劃正在開發階段。索尼影業爆已買下Labubu電影版權

台視新聞網 ・ 1 天前
走鐘獎／薔薔透視裝大秀屁股蛋！撂狠話「再不給獎就不來」：不把我放眼裡

走鐘獎／薔薔透視裝大秀屁股蛋！撂狠話「再不給獎就不來」：不把我放眼裡

第7屆走鐘獎盛大舉行，薔薔不改性感風格，以透視禮服現身，不僅如此，她更大開深V展現身材曲線，一現身就驚豔全場，連主持人蔡哥都忍不住讚：「已經著迷了，我最喜歡的就是薔薔。」她坦言自己一直都很用心打扮，還撂下狠話：「重點是每一年都不給我獎，再不給我就不來了！」

鏡報 ・ 2 天前
走鐘獎／Andy老師聽到「官司」比愛心閃人　失眠數日：一直哭

走鐘獎／Andy老師聽到「官司」比愛心閃人　失眠數日：一直哭

【緯來新聞網】網紅「Andy老師」今年3月透過影片《10年了！227萬訂閱眾量級 Crowd 原來不

緯來新聞網 ・ 2 天前
17歲少女疑「當普丁情婦」！多次進出官邸　拿4千萬豪宅當分手費

17歲少女疑「當普丁情婦」！多次進出官邸　拿4千萬豪宅當分手費

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）據傳有多名情婦，近日有外媒報導，有一名17歲的少女經常秘密出入普丁的住所，而且在兩人分手後，這名少女還獲得價值100萬英鎊（換算約新台幣4000萬元）的豪宅當分手禮。

鏡報 ・ 1 天前
偷情影片外流！游詩璟被逼到崩潰反擊了　預告：會愈來愈瘋

偷情影片外流！游詩璟被逼到崩潰反擊了　預告：會愈來愈瘋

游詩璟在三立八點檔《百味人生》飾演「李嘉嘉」，原本介入別人婚姻成為小三，後來遇上真愛韓宜邦決心重新做人，卻因過去污點遭到重重攻擊，甚至在公開場合被播放偷情影片，讓她顏面丟失，面對接踵而來的傷害，她忍無可忍，被逼至失控邊緣，逐漸走向黑化、展開復仇之路。游詩璟真摯、爆發力十足的演技獲觀眾肯定，不少女性觀眾更留言心疼：「嘉嘉真的太可憐了！」

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
校園毒瘤大幫凶3／網路公審受害老師還公開個資　全教產惡行曝光挨批還囂張反嗆

校園毒瘤大幫凶3／網路公審受害老師還公開個資　全教產惡行曝光挨批還囂張反嗆

今年6月，國立嘉義大學附設實驗小學（簡稱嘉大附小）傳出校園霸凌案，離譜的是，該霸凌案並非發生在學生之間，而是校內4名教師聯手，以言語羞辱、惡意投訴、故意刁難等手段，集體霸凌包括人事室主任在內的多名教職員。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
走鐘獎／Andy奪「年度個人創作者獎」　上台哽咽談官司：不要害人

走鐘獎／Andy奪「年度個人創作者獎」　上台哽咽談官司：不要害人

【緯來新聞網】第七屆走鐘獎於11月15日在壹電視盛大舉行，與家寧共同經營頻道YouTube「眾量級C

緯來新聞網 ・ 2 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上　節目急發116字聲明道歉

《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上　節目急發116字聲明道歉

綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做

親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做

大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。

三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝

慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝

娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。

民視 ・ 2 天前
挨揍皮肉痛／獨家！好友口角變動手動腳　劉書宏被蔣政打到骨裂

挨揍皮肉痛／獨家！好友口角變動手動腳　劉書宏被蔣政打到骨裂

劉書宏9月初突然在臉書上公布肋骨骨裂的消息，光是簡單起身與躺下都讓他痛不欲生，對於受傷原因，他絕口不提；本刊接獲線報，指劉書宏與健身教練好友蔣政8月底因小事起爭執，大打出手，但劉書宏體力遠遠輸給對方，導致受重傷。劉書宏不想此事曝光丟了面子，也不願提告蔣政，雙方談判後，劉書宏決定收下醫療費及誤工費「私了」。

鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光

館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光

網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
奮力抗病魔／獨家！甲狀腺引發眼疾　高慧君動3次手術恐失明

奮力抗病魔／獨家！甲狀腺引發眼疾　高慧君動3次手術恐失明

高慧君2年多前因甲狀腺問題引發罕見的單眼斜視，手術後並未完全痊癒，眼睛只恢復8、9成，近日她連動3次手術，因為凸眼而做眼窩減壓手術，甚至全身麻醉、削骨，她也做好最壞的心理準備，如果無法修復，大不了回山上養雞種菜。

鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前