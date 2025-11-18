走鐘獎／典禮出包？延遲17分鐘沒畫面 3千人線上空等傻眼

走鐘獎延遲17分鐘才開始，字幕字體還被嫌醜。翻攝YT@走鐘獎

第7屆走鐘獎盛大舉行，在紅毯結束之後，典禮本來預計6點正式開始，卻一路到17分鐘後才開始轉播，3千多名網友在線上空等，更是一度聽見典禮的聲音卻沒有畫面，沒想到gummy B、黃大謙現身開場表演，歌詞的字體又被網友狂罵，遭虧本屆典禮可以報名「最佳烙賽獎」。

本屆走鐘獎典禮在走鐘獎壹電視攝影棚舉行，早該6點就要開始，線上網友卻遲遲等不到畫面，只聽見哈哈台旁白哥聲音，在留言區發牢騷，困惑狂問：「畫面呢？」、「這裡是哈哈台嗎？」、「最佳烙賽」、「沒畫面」、「這很走鐘」。

典禮終於在6點17分開始，由gummy B進行開場表演，沒想到字幕的字體又簡陋到讓網友傻眼，「這字體是？」、「字幕的字體」、「不愛這字體」、「這字體是認真的嗎？」

今年入圍最大贏家有「The DoDo man－嘟嘟人」、「Dcard Video」分別入圍8大獎項，而最受關注的Andy老師也入圍了5個獎項，不僅如此，頒獎嘉賓也眾星雲集，有邰智源、薔薔、呱吉、劉亮佐、趙小僑、典典、眼肉芽、鼻妹、蔡阿嘎、Ian、蔡哥、阿翰、藍亦明、曾博恩等人。

