走鐘獎／劉亮佐怕妻號不敢跟異性出遊 趙小僑反應曝光
【緯來新聞網】趙小僑和劉亮佐今（15日）帶著寶貝女兒典典出席「走鐘獎」，以往典典面對媒體都毫不怯場，今卻罕見害羞，訪問時抱著娃娃躲在媽媽身後。相較於網紅都拒絕傳統媒體的訪問，他們大方受訪，提起時下話題也不扭捏，劉亮佐直言老婆愛跟誰出國都可以，「全世界都可以去」，當問題轉向趙小僑時，劉亮佐馬上搶答：「不行！我會怕妳誤會。」
趙小僑（左）和劉亮佐老夫老妻。（圖／記者王人傑攝）
趙小僑經營YouTube頻道《趙小僑女人說》有聲有色，今天一家三口擔任頒獎嘉賓，可愛的典典寶寶難得怯場。趙小僑上場前受訪時笑說，這是女兒第一次走紅毯，劉亮佐分享：「走鐘獎跟我們一般走紅毯不一樣，剛看有人裝扮醫生，她還喊說我不要去醫院。」
對於參加走鐘獎，除了典典、夫妻倆看來輕鬆開心，劉亮佐一開口就是提到老婆：「今天是小僑生日，我還沒送禮物，哥哥（劉子銓）和寶寶都有送。」至於願意讓太太和異性出國旅行？他展現成熟男人的智慧：「可以啊，想去全世界都可以！」
不過趙小僑很誠實，若是要老公和異性出遠門，她說：「我考慮一下......。」劉亮佐立刻跳出來發聲：「不用考慮了，不行！我會怕！」趙小僑困惑：「你怕什麼？」他坦言就怕被老婆誤會。其實，對他們而言，現在已是老夫老妻，不會有沒安全感的心態。
典典（左）一直躲在爸媽後面。（圖／記者王人傑攝）
