走鐘獎／劉亮佐放閃「今天趙小僑生日」 典典寶寶鬧脾氣「不露臉」

走鐘獎（Walk Bell John Awards）是台灣專為YouTuber與網路創作者設立的頒獎典禮，由「上班不要看」頻道於2019年發起，靈感來自金馬、金鐘、金曲獎，表彰遊戲、知識、訪談、搞笑、美食等領域的優秀內容，如「一級玩家獎」與「哈哈哈哈獎」。第七屆頒獎典禮於今（15日）登場。

趙小僑、劉亮佐夫妻倆帶著典典寶寶現身紅毯，紅毯上太多人，典典寶寶小鬧脾氣，要爸爸抱，從頭到尾害羞地把頭埋在爸爸肩膀，沒有露臉。劉亮佐也不忘放閃，跟大家分享：「今天就是小僑生日。」她也稱讚：「走鐘獎好會選時間辦。」

劉亮佐分享近期生活，釣魚還是會去，但因為房子還在裝潢，所以時間減少了，偶爾還會去露營。今天一家人服裝廣受好評，劉亮佐穿著淺紫色西裝，趙小僑為了配合，選了一件漸變色禮服，現場眾人大誇漂亮。

