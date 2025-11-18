走鐘獎》博恩決裂賀瓏！被問「殘酷二選一」自嘲：很怕出現他
第7屆金鐘獎今（15日）晚隆重舉行，吸引全台超過上百名創作者共襄盛舉，也不乏一些時事地獄玩笑話。薩泰爾娛樂創辦人曾博恩也以入圍者、頒獎嘉賓身分來到現場，結果光是在紅毯環節，就提到今年爆發劈腿爭議的賀瓏，讓人捏把冷汗。
博恩除了擔任頒獎嘉賓，也以創作者身分入圍「訪到心坎獎」，面對主持人的殘酷二選一環節，他先是在蔡哥、拿拿摳之間選了蔡哥；Joeman和志祺七七中選了Joeman；中指通和范琪斐選了中指通。
讓博恩一度有些困惑，答完後坦言鬆了一口氣，「我剛超擔心你出一個瓏的跟兩個龍的」，讓兩位主持人急忙打圓場，要博恩留到個人專場再講，結果博恩又開玩笑表示，「還是等下頒獎時講...」讓大家超級期待。
喜劇演員賀瓏，過去是薩泰爾娛樂旗下成員，但自從傳出害死前女友天殘，以及和女星Albee同遊日本疑似劈腿等爭議後。博恩立刻透過「薩泰爾娛樂」發布聲明結束兩人合約，同時也在IG上退追賀瓏，此舉被外界視為決裂。
至於女喜劇演員龍龍，則是於2021年某次脫口秀上，意外被老K挖出和賀瓏交往的事情，讓龍龍覺得被霸凌，逼出博恩落淚致歉。後來，博恩也在個人頻道邀請龍龍面對面談話，兩人冰釋前嫌，也為這件事劃下句點。
