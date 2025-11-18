走鐘獎》嘟嘟人獲獎喊「謝謝賀瓏」尷尬了！導播秒照台下博恩

博恩聽到嘟嘟人感謝薩泰爾娛樂，露出尷尬的燦笑。（圖／YouTube@走鐘獎頒獎典禮）

第7屆金鐘獎在今（15日）晚登場，現場充斥許多地獄玩笑話，其中更圍繞在喜劇演員博恩決裂賀瓏的事件。剛拿下「有夠烙賽獎」的嘟嘟人竟脫口感謝賀瓏，結果導播立刻往台下的博恩照，生動的表情瞬間讓聊天室熱議。

嘟嘟人奪下「有夠烙賽獎」後， Eric率先致詞，並感謝薩泰爾娛樂，讓他們有機會獲得此殊榮。沒想到另位成員lan竟提到，「謝謝薩泰爾，還有賀瓏...大家都...」此時，導播立刻照向台下的博恩，只見博恩露出搞笑又生動的表情，暗示「他講出來了！他講出來了！」讓全場笑翻。在聽到台下笑聲的lan，還一臉困惑「怎麼了？」下秒才意識到發生什麼事，便尷尬地笑笑結束致詞。

嘟嘟人lan提到謝謝賀瓏，讓博恩忍不住比手語「他講出來了！」（圖／YouTube@走鐘獎頒獎典禮）

