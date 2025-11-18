走鐘獎》嘟嘟人獲獎喊「謝謝賀瓏」尷尬了！導播秒照台下博恩
第7屆金鐘獎在今（15日）晚登場，現場充斥許多地獄玩笑話，其中更圍繞在喜劇演員博恩決裂賀瓏的事件。剛拿下「有夠烙賽獎」的嘟嘟人竟脫口感謝賀瓏，結果導播立刻往台下的博恩照，生動的表情瞬間讓聊天室熱議。
嘟嘟人奪下「有夠烙賽獎」後， Eric率先致詞，並感謝薩泰爾娛樂，讓他們有機會獲得此殊榮。沒想到另位成員lan竟提到，「謝謝薩泰爾，還有賀瓏...大家都...」此時，導播立刻照向台下的博恩，只見博恩露出搞笑又生動的表情，暗示「他講出來了！他講出來了！」讓全場笑翻。在聽到台下笑聲的lan，還一臉困惑「怎麼了？」下秒才意識到發生什麼事，便尷尬地笑笑結束致詞。
NBA》巴恩斯準大三元 暴龍近7戰6勝
高燒逾3天恐感染肺鏈 速就醫
「不只擅長鬼片」 陳雪甄再叩關女配
坤達 修杰楷 陳柏霖等人遭求刑2年8個月 Energy重返小巨蛋破局？相信音樂回應了
SJ登大巨蛋！3萬E.L.F.合唱《至少還有你》 銀赫驚呆「好多老婆」媽媽現身見家長了！
山下智久來台機場暴動急喊了一句中文 曝光跟周杰倫約會時光台粉一舉動讓他好難忘
志祺七七走鐘紅毯「禁慾襯衫」帥爛！SSR臉蛋猛升級網認不出：誰
娛樂中心／綜合報導知名YouTuber「志祺七七」才在9月上片提到自己由於大罷免期間面臨大量退訂、倒讚，讓他經營流量出現大下滑，甚至讓他想著是不是要停掉經營，不過目前仍持續經營頻道的他，於昨（15）現身2025走鐘獎現場，打扮精緻又細節滿滿的他立刻驚豔全場，他於社群公開一系列棚拍成果照，更讓許多網友大讚志祺七七帥度升級，甚至有人感嘆「認不出！」。民視 ・ 1 天前
冬盟》對1位台灣隊火球男沒輒⋯ 日本監督透露打爆台灣奪冠秘話
日本社會人隊監督川口朋保今年9月亞錦賽率隊以11：0打爆台灣隊，勇奪2連霸，但川口仍看見台灣隊和南韓隊有不少好投手，直言明年在名古屋舉辦的亞運不好打，「要怎麼樣從台韓手中得分，有點煩惱⋯」亞錦賽台灣隊在超級循環賽推派張峻瑋大戰日本社會人，他繳出4局無失分，可惜退場後球隊遭逆轉，最終以2：3輸日本社會自由時報 ・ 1 天前
國美館「黑水—2025臺灣美術雙年展」匯集31組藝術家作品
【記者 廖美雅／台中 報導】國立臺灣美術館2025臺灣美術雙年展昨（15）日於國美館辦理開幕式，文化部政務次長台灣好報 ・ 1 天前
普發1萬現金！她嘆「不如5千振興券」 網友點頭：很無感
一名女網友16日在Threads發文，表示這次普發1萬「很無感」，反而之前的5000元振興券比較有感，「果然錢還是要拿實體的才有感覺？」貼文曝光後，許多網友認同表示，「拿現金就是會被生活稀釋啊，拿著券才會滿腦子想怎麼花才最划算」、「應該跟以前消費券一樣才對，能促進經濟...CTWANT ・ 1 天前
運鈔車門沒關好「撒幣浮洲橋」 警方花1小時協助撿錢
經初步了解，該運鈔車在運送途中，車上一袋裝有大量1元、5元、10元與50元等面額硬幣的布袋鬆脫，導致錢幣散落一地。由於當時天色昏暗，硬幣佔據車道，恐釀車輛打滑或追撞事故，警方隨即展開應對行動。員警第一時間啟用巡邏機車警示燈號與警報聲，警示來車減速，並短暫封閉車...CTWANT ・ 1 天前
（影）粿粿出軌王子爆婚變！Melody親吐「過來人」心聲
Melody（殷悅）今（17）日現身美式休閒服飾品牌新門市開幕活動，身為兩個女兒的時尚媽咪，她談起青春期女兒的穿搭態度相當開放。被問到是否會介意孩子穿得太露，她大方表示：「我覺得有一些變化很不錯。女孩子在青春期，總要有一些嘗試跟表達，要讓她們自己去發掘，不用太去管。」她強調，父母應多給孩子自主空間。自由時報 ・ 23 小時前
走鐘獎／劉亮佐怕妻號不敢跟異性出遊 趙小僑反應曝光
【緯來新聞網】趙小僑和劉亮佐今（15日）帶著寶貝女兒典典出席「走鐘獎」，以往典典面對媒體都毫不怯場，緯來新聞網 ・ 2 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 2 天前
奮力抗病魔／獨家！甲狀腺引發眼疾 高慧君動3次手術恐失明
高慧君2年多前因甲狀腺問題引發罕見的單眼斜視，手術後並未完全痊癒，眼睛只恢復8、9成，近日她連動3次手術，因為凸眼而做眼窩減壓手術，甚至全身麻醉、削骨，她也做好最壞的心理準備，如果無法修復，大不了回山上養雞種菜。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
阿Ken曝無法與安心亞交往原因！自揭理想型 「找尋我的陶晶瑩」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人阿Ken在演藝圈打滾多年，主持方面表現亮眼。感情方面，自Lulu和陳漢典這對主持搭檔在近期宣布結婚後，他與一同主持節目...FTNN新聞網 ・ 1 天前
包水餃養3兒惹哭網⋯夫走了罹癌單親媽一肩扛：2兒子車禍亡「無法出貨」
在網路上小有名氣的「李爸水餃」，起初創立是因為擔任廚師的李男，因為車禍罹患睡眠呼吸中止症，盧妻又罹癌需治療，不向命運低頭開始製作手工水餃，養大3個兒子。豈料，命運造化弄人，李男多年前過世，盧妻接手繼續經營，16日粉專更新「無法出貨」訊息，竟是二兒子在上班中車禍，不幸離世。消息曝光後，不少網友相當心疼李家遭遇，紛紛留言打氣，希望能盡一份心力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好尷尬！丁噹問A-Lin「一個人孤單嗎」惹聯想…還原真相急撇：我不知道
丁噹「夜遊 A Night Tour」台北小巨蛋演唱會圓滿落幕，兩天共吸引超過2萬名歌迷到場朝聖，驚喜宣布將於明年4月18日唱進高雄巨蛋。昨（16）日晚間舉辦慶功宴，她坦言2007年擔任五月天暖場嘉賓至今18年，歷經許多成長、蛻變與突破；明年高雄場前夕正逢她43歲生日，她也期待順利完售並加場在那天，象徵她一生注定站在舞台，透過歌聲陪伴、療癒歌迷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 1 天前
獨家／叛逆黑歷史曝光！林予晞龐克頭嚇壞親戚：我就不想當乖乖女
女星林予晞首次挑大樑演電影，在《自殺通告》裡演出菁英班導師。私下的她學經歷同樣亮眼，拿過碩士、當過空姐、多媒體設計師，但她笑說自己其實超討厭被框架住，「長輩的傳統期待一直在，家族對我也很有期待。但我就是真的數學不好啊！好像只要一科差，就不能被放進某個位置。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈EBC東森娛樂 ・ 1 天前
鄧紫棋《英雄聯盟》總決賽表演後爆哭！全場唯一真唱歌手：壓力大到下台秒崩潰
2025《英雄聯盟》世界賽已經在 11 月 9 日正式結束，當日除了決定出年度冠軍的賽事外，還有精采的決賽開幕表演，而今年的主題曲〈Sacrifice〉就由香港歌手 G.E.M.（鄧紫棋）演唱，而昨（16）晚直播中，她也首度談到了這次的表演，沒想到一回到休息室就馬上「爆哭」了？Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 19 小時前
胡瓜《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？遭炎上 網緩頰：這一看就不是故意的
綜藝天王胡瓜的《綜藝大集合》做了25年，是許多觀眾的青春回憶，那句「下面一位」的口號，也被他拿來轉換到YouTube節目裡。胡瓜先前傳出與電視台的合約將在明年一月底到期，引發話題。而《大集合》節目今（17日）到雲林麥寮出外景，有網友PO出影片截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃胸部，遭許多網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前