走鐘獎／壹加壹「婚後仍會吵架」 Lean曝「相處重點」

走鐘獎（Walk Bell John Awards）是台灣專為YouTuber與網路創作者設立的頒獎典禮，由「上班不要看」頻道於2019年發起，靈感來自金馬、金鐘、金曲獎，表彰遊戲、知識、訪談、搞笑、美食等領域的優秀內容，如「一級玩家獎」與「哈哈哈哈獎」。第七屆頒獎典禮於今（15日）登場。

壹加壹的 Illy（一粒）和 Lean（令）在 2025 年 3 月 16 日正式宣布結婚了，今日也出席典禮，主持人蔡哥問及「婚後有什麼不一樣嗎？」Illy逗趣表示：「身材沒有走鐘。」Lean直率分享「該吵的還是會吵啦」。

近日演藝圈婚變成熱門話題，蔡哥問道：「那會推薦大家結婚嗎？因為我是有嚮往的。」Lean表示，首先要有對象嘛，Illy思考了一下，分享自己的見解：「我覺得這好像沒太大差別，重點是兩個人開開心心。」Lean覺得相處舒服最重要，「要有溝通，要結不結都OK。」



