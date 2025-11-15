走鐘獎／家寧現身典禮？Andy遭虧前女友只要錢 苦笑反應全被拍下

Andy老師只能苦笑。翻攝YT@走鐘獎

第7屆走鐘獎盛大舉行，小尾巴、怡岑的串場脫口秀表演，狂虧每位今年爆出爭議的網紅，瞬間讓全場氣氛嗨到最高點，一開始扮成兒童台姐姐的怡岑就大虧Jomen減肥有不同size，螢幕上更出現Jomen不同時期的模樣，最後一旁的小孩問怡岑，為何《靈能的挑戰》沒有入圍，怡岑更學家寧經典台詞：「我告訴你，我也不知道！」台下的Andy老師也露出苦笑。

家寧出現在大銀幕上。翻攝YT@走鐘獎

小尾巴緊接著自彈自唱，直接把Andy老師和家寧的對話放上大銀幕，當時Andy控訴家寧只跟他要錢，對於他奶奶過世不聞不問，台下的Andy還跟著唱，反應十分大器。另一方面，網紅錫蘭今年雖然入圍多項獎，卻不打算出席典禮，甚至發文寫下：「走鐘獎算個雞巴毛。」這也被拿出來大開玩笑，甚至德礎還模仿錫蘭「心靈課程」的說法方式，為整齣表演做結尾。

德礎模仿錫蘭。翻攝YT@走鐘獎

薩泰爾因為地獄梗的脫口秀模式，一直以來備受爭議，當旗下演員賀瓏捲入天殘、Albee風波，卻果斷選擇解約，對此，身為薩泰爾一員，怡岑被小孩問到：「姊姊，薩泰爾都是很爛的人？」她也唱道：「如果是很爛的人，我們還是解約的喔！」台下博恩也對著鏡頭露出無奈表情。

博恩看起來十分無奈。翻攝YT@走鐘獎



