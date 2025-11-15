走鐘獎／打敗蔡阿嘎！《夜市王》雪恥抱回大獎 「感謝金鐘沒看到我們」
【緯來新聞網】緯來原創節目《夜市王》在本屆金鐘獎拿下最佳創新獎，可惜與「最佳綜藝節目獎」擦身而過，而在今晚（15日）網紅舉辦的「第七屆走鐘獎」打敗Andy老師、Joeman、蔡阿嘎等人拿下「最佳節目獎」，執行製作人上台感言很精簡，直言：「感謝金鐘獎沒看到我們，但是走鐘看到了。」
《夜市王》如願抱回大獎。（圖／翻攝走鐘獎）
製作人謝乾乾、總導演李伯恩率《夜市王》團隊領獎，還不忘cue合作主持人《哈哈台》上台，謝乾乾有感而發：「成就大的IP不是一個人的力量。」該節目副導代表獎感言，老家本身就是在賣鹽酥雞，能夠參與《夜市王》感到很開心。
他首先感謝一起參與的夜市攤販和管委會，且不忘金主爸爸以及電視播出平台緯來電視網，「我是被鹽酥雞養大的孩子，能夠做《夜市王》讓觀眾有共鳴真的非常開心」，坦言喜歡看到觀眾留言激辯最愛哪一攤，因為無論怎麼辯、都是為了台灣美食。
寧夏夜市主委曾和他說「夜市是台灣的國寶」，他感到榮幸能身為團隊的一份子，為台灣文化出一份力。
