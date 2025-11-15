走鐘獎／拍片10年首奪獎！Andy抱回年度個人創作者 哽咽吐心聲

Andy抱回第七屆走鐘獎年度個人創作者獎。（圖／翻攝自YouTube @ 走鐘獎頒獎典禮 ）





第7屆走鐘獎今（15）日隆重登場，稍早頒發年度最大獎「年度個人創作者獎」，由Andy老師順利奪下，Andy老師一上台就語帶哽咽表示，能得獎是很大的肯定，更不忘開玩笑，「畢竟我花那麼多錢做那麼多影片，到現在都還沒回本，大家也知道我薪水5萬5。」讓台下掀起一陣笑聲。

Andy老師提到，與前女友家寧一家打官司到現在，他去了環島，一路上看到很多漂亮的風景，但最心心念念的就是台灣的人情味，以及許多一直支持他的觀眾，「我真的都記在心裡，真的是很多個晚上都睡不著，很感謝很感謝」。

廣告 廣告

Andy在台上數度哽咽。（圖／翻攝自YouTube @ 走鐘獎頒獎典禮 ）

Andy在台上數度哽咽。 （圖／翻攝自YouTube @ 走鐘獎頒獎典禮 ）

Andy老師透露，「10年了我做了2個百萬的頻道，直到現在才拿到第一個走鐘獎」，更語帶哽咽感謝家人的支持，「我媽媽從小就跟我說做人要守本分、懂感恩不要害人，這句話我記在心裡一直實踐在我生命中，所以未來我一樣會繼續做這件事情，把台灣最美的風景用錄影機記錄下來」。

Andy老師同時也感謝律師及經紀團隊在一路上給他許多幫助，「如果沒有他們我可能走不到這邊，也走不到台上，可能就此不在YouTuber圈 」，並感謝遇見的每一位貴人及觀眾，「你們的留言跟支持我都記在心裡面」。



【更多東森娛樂報導】

●快訊／胡釋安認了借粿粿暫住！3點聲明澄清：已請她搬離

●「粿王」《全明星》不倫前輩是他們 雙劈風波後近況曝

●坤達復工《玩很大》恐生變？閃兵遭求刑2年8月 吳宗憲表態了

