走鐘獎／李伯恩驚慌曝不知道《夜市王2》籌備中 美麗本人「穿睡衣走紅毯」

美麗本人（中）、我的檔期有限公司。翻攝走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube

走鐘獎（Walk Bell John Awards）是台灣專為YouTuber與網路創作者設立的頒獎典禮，由「上班不要看」頻道於2019年發起，靈感來自金馬、金鐘、金曲獎，表彰遊戲、知識、訪談、搞笑、美食等領域的優秀內容，如「一級玩家獎」與「哈哈哈哈獎」。第七屆頒獎典禮於今（15日）登場。

美麗本人入圍不少獎項，今天與「我的檔期有限公司」一起現身紅毯，主持人蔡哥讚嘆，「基本上能入圍的他都來了一下」。美麗本人穿一身睡衣登場，讓主持人拿拿摳驚呼：「美麗今天的服裝也是獨樹一格啊！剛睡醒嗎？」他解釋道：「因為我想說，來走鐘獎有種像回家的感覺，而且跟『檔期家人們』一起走出來。」蔡哥挖坑問：「走鐘獎像回家，所以在外面有受到欺負囉？」他急忙回答：「也是沒有，也是沒有，但是！有一點懊惱。」

《夜市王》今年不只入圍金鐘獎，也入圍走鐘獎，拿拿摳表示，「如果『以食為天獎』被你們拿走，那個規格會拉得很高耶！」美麗本人笑說：「那後面的朋友們，你們小心啦！」拿拿摳追問：「《夜市王》第二季是有在籌備當中是不是？」眾人把麥克風遞給李伯恩，他非常驚慌：「每次這種問題就問我，我也不知道啊？」

李伯恩驚慌。翻攝走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube

