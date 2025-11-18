走鐘獎／蔡哥紅毯鬧烏龍！認錯雙胞胎網紅 尷尬畫面全看光

蔡哥（右）認錯阿潔（左），表情超尷尬。翻攝YT@走鐘獎

第7屆走鐘獎盛大舉行，頻道「蘋蘋澎澎」的網紅阿蘋因為在參加硬舉活動，今（15日）無法出席領獎，由雙胞胎妹妹阿潔代為領獎，阿潔以一身黑色禮服現身，卻被紅毯主持人蔡哥認成姊姊阿蘋，讓場面一度尷尬，蔡哥更是笑不出來，急忙喊：「我怎麼可能認不出來！我剛剛在做一些橋段啦。」

阿潔上台受訪時，主持人拿拿摳先詢問她的性感裝扮，但她卻打斷表示：「在那之前我想先自我介紹，我是『蘋蘋澎澎』！」蔡哥也附和：「妳是『蘋蘋澎澎』！」讓阿潔面露疑惑問蔡哥：「這是橋段嗎？」、「我說我是蘋蘋欸，你不是跟我錄影過嗎？」蔡哥這才恍然大悟自己認錯人，結巴表示：「我回去會再多收看頻道！」拿拿摳也連忙緩頰：「這是橋段！這是橋段！」

阿潔這才表示：「我想說的是我是妹妹阿潔，你們有看出來嗎？」拿拿摳也隨即直呼：「看不出來！你們是雙胞胎！我真的看不出來對不起！太難了！」蔡哥先露尷尬，接著才反應過來：「對！妳是妹妹！長得完全不一樣！我怎麼可能認不出來！我剛剛在做一些橋段啦。」雙胞胎烏龍成為典禮插曲，阿潔也透露，姊姊有信心可以得獎。

阿潔（如圖）代替姊姊阿蘋參加走鐘獎。翻攝YT@走鐘獎

