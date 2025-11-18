走鐘獎／蔡哥紅毯鬧烏龍！認錯雙胞胎網紅 尷尬畫面全看光
第7屆走鐘獎盛大舉行，頻道「蘋蘋澎澎」的網紅阿蘋因為在參加硬舉活動，今（15日）無法出席領獎，由雙胞胎妹妹阿潔代為領獎，阿潔以一身黑色禮服現身，卻被紅毯主持人蔡哥認成姊姊阿蘋，讓場面一度尷尬，蔡哥更是笑不出來，急忙喊：「我怎麼可能認不出來！我剛剛在做一些橋段啦。」
阿潔上台受訪時，主持人拿拿摳先詢問她的性感裝扮，但她卻打斷表示：「在那之前我想先自我介紹，我是『蘋蘋澎澎』！」蔡哥也附和：「妳是『蘋蘋澎澎』！」讓阿潔面露疑惑問蔡哥：「這是橋段嗎？」、「我說我是蘋蘋欸，你不是跟我錄影過嗎？」蔡哥這才恍然大悟自己認錯人，結巴表示：「我回去會再多收看頻道！」拿拿摳也連忙緩頰：「這是橋段！這是橋段！」
阿潔這才表示：「我想說的是我是妹妹阿潔，你們有看出來嗎？」拿拿摳也隨即直呼：「看不出來！你們是雙胞胎！我真的看不出來對不起！太難了！」蔡哥先露尷尬，接著才反應過來：「對！妳是妹妹！長得完全不一樣！我怎麼可能認不出來！我剛剛在做一些橋段啦。」雙胞胎烏龍成為典禮插曲，阿潔也透露，姊姊有信心可以得獎。
更多鏡報報導
走鐘獎／李伯恩驚慌曝不知道《夜市王2》籌備中 美麗本人「穿睡衣走紅毯」
走鐘獎／薔薔透視裝大秀屁股蛋！撂狠話「再不給獎就不來」：不把我放眼裡
走鐘獎／評審志祺七七帥翻被讚「歐爸」！鬆口典禮未來舉辦關鍵
更多熱門影音：
坤達 修杰楷 陳柏霖等人遭求刑2年8個月 Energy重返小巨蛋破局？相信音樂回應了
SJ登大巨蛋！3萬E.L.F.合唱《至少還有你》 銀赫驚呆「好多老婆」媽媽現身見家長了！
山下智久來台機場暴動急喊了一句中文 曝光跟周杰倫約會時光台粉一舉動讓他好難忘
其他人也在看
貝克漢20歲兒被吊銷駕照！千萬豪車封塵 老爸封爵12天後「家裡出包」超尷尬
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）育有3子1女，其中，20歲的三子克魯茲（Cruz Beckham）最近因為超速，駕照被吊銷。由於此事就發生在老爸受封爵士的12天後，無比尷尬，克魯茲未來也可能面臨高額的保險費與重考壓力。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
走鐘獎／黃大謙「西裝裡掏mic」 突「上台饒舌」合作Gummy B被讚爆
走鐘獎（Walk Bell John Awards）是台灣專為YouTuber與網路創作者設立的頒獎典禮，由「上班不要看」頻道於2019年發起，靈感來自金馬、金鐘、金曲獎，表彰遊戲、知識、訪談、搞笑、美食等領域的優秀內容，如「一級玩家獎」與「哈哈哈哈獎」。第七屆頒獎典禮於今（15日）登場。鏡報 ・ 2 天前
Andy老師首獲走鐘獎 自嘲月薪5萬5"還沒回本"
生活中心／綜合報導YouTuber界年度盛事，第7屆走鐘獎獎昨天（15）在台北登場，這也是網紅Andy老師，獲判不起訴後的第一個公開活動，他坦言官司期間情緒幾度崩潰，深夜滑到網友鼓勵留言時「看到一直哭」，這些支持成為他能撐過來的力量。民視 ・ 1 天前
走鐘獎／主持人蔡哥認錯人！當場結巴眼神慌了
走鐘獎／主持人蔡哥認錯人！當場結巴眼神慌了EBC東森娛樂 ・ 2 天前
走鐘獎》「壹加壹」揭頻道盈利夫妻平分！台下Andy尬笑畫面曝光
第7屆走鐘獎於今（15日）晚舉辦，湧入上百名創作者、KOL共襄盛舉，話題笑料百出。負責頒獎的情侶夫妻檔「壹加壹」，一現身就大開「眾量級」的地獄玩笑話，強調他們頻道盈利絕對是五五分，股份一半一半，讓坐在台下的Andy老師尷尬苦笑。中時新聞網 ・ 2 天前
"16人點5份"義大利披薩事件延燒 市長緩頰:盼找台代表溝通
政治中心／綜合報導義大利披薩店直播罵台灣遊客事件持續延燒，雖然事後該店老闆也有發影片道歉，但他在GOOGLE評論區仍對理性提醒說"這只是文化差異"的留言回髒話，此事也上升到外交事件，當地市長出面說老闆沒惡意、只想博關注，但做法錯誤，希望找台灣駐義大利代表溝通、化解爭端。民視 ・ 1 天前
加拿大這省廢除測速照相 Cheap揭：在台灣就是斂財工具
加拿大安大略省日前宣布廢除測速照相，網紅Cheap發文質疑，在台灣測速照相就是斂財工具，地方政府只把罰單收入的12%用來改善交通，但交通安全未隨預算增長改善。不去改善道路、檢討限速，只會插相機。最大的打臉是超速肇事僅佔2.13%，他直批是照爽的？中時新聞網 ・ 1 天前
走鐘獎／誰不色？現場「突襲檢查手機」 蔡哥、梅伯IG一開「美女晃動」全場嗨了
走鐘獎（Walk Bell John Awards）是台灣專為YouTuber與網路創作者設立的頒獎典禮，由「上班不要看」頻道於2019年發起，靈感來自金馬、金鐘、金曲獎，表彰遊戲、知識、訪談、搞笑、美食等領域的優秀內容，如「一級玩家獎」與「哈哈哈哈獎」。第七屆頒獎典禮於今（15日）登場。鏡報 ・ 2 天前
走鐘獎／蔡哥臉盲「認錯人」腦袋空白愣數秒 尷尬畫面全放送
【緯來新聞網】第七屆走鐘獎15日在壹電視熱鬧展開，YouTuber「蘋蘋澎澎」阿蘋因參與「硬舉救台灣緯來新聞網 ・ 2 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 2 天前
挨揍皮肉痛／獨家！好友口角變動手動腳 劉書宏被蔣政打到骨裂
劉書宏9月初突然在臉書上公布肋骨骨裂的消息，光是簡單起身與躺下都讓他痛不欲生，對於受傷原因，他絕口不提；本刊接獲線報，指劉書宏與健身教練好友蔣政8月底因小事起爭執，大打出手，但劉書宏體力遠遠輸給對方，導致受重傷。劉書宏不想此事曝光丟了面子，也不願提告蔣政，雙方談判後，劉書宏決定收下醫療費及誤工費「私了」。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
阿Ken曝無法與安心亞交往原因！自揭理想型 「找尋我的陶晶瑩」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人阿Ken在演藝圈打滾多年，主持方面表現亮眼。感情方面，自Lulu和陳漢典這對主持搭檔在近期宣布結婚後，他與一同主持節目...FTNN新聞網 ・ 1 天前
獨家/「不想再被勒索」 館長首曝3員工最高「月領45萬元」
網紅館長陳之漢，被前員工指控收受大陸資金與性醜聞，今天（16），館長也接受《TVBS》獨家訪問。他嚴正駁斥，並強調自己之所以主動爆料，就是因為「大師兄」等前員工，不斷用勒索的方式，跟他借錢，還爆料「大師兄」財務狀況不佳，這個月才跟他借款100萬元，還不願在借據上簽名。TVBS新聞網 ・ 1 天前
包水餃養3兒惹哭網⋯夫走了罹癌單親媽一肩扛：2兒子車禍亡「無法出貨」
在網路上小有名氣的「李爸水餃」，起初創立是因為擔任廚師的李男，因為車禍罹患睡眠呼吸中止症，盧妻又罹癌需治療，不向命運低頭開始製作手工水餃，養大3個兒子。豈料，命運造化弄人，李男多年前過世，盧妻接手繼續經營，16日粉專更新「無法出貨」訊息，竟是二兒子在上班中車禍，不幸離世。消息曝光後，不少網友相當心疼李家遭遇，紛紛留言打氣，希望能盡一份心力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好尷尬！丁噹問A-Lin「一個人孤單嗎」惹聯想…還原真相急撇：我不知道
丁噹「夜遊 A Night Tour」台北小巨蛋演唱會圓滿落幕，兩天共吸引超過2萬名歌迷到場朝聖，驚喜宣布將於明年4月18日唱進高雄巨蛋。昨（16）日晚間舉辦慶功宴，她坦言2007年擔任五月天暖場嘉賓至今18年，歷經許多成長、蛻變與突破；明年高雄場前夕正逢她43歲生日，她也期待順利完售並加場在那天，象徵她一生注定站在舞台，透過歌聲陪伴、療癒歌迷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 1 天前
獨家／叛逆黑歷史曝光！林予晞龐克頭嚇壞親戚：我就不想當乖乖女
女星林予晞首次挑大樑演電影，在《自殺通告》裡演出菁英班導師。私下的她學經歷同樣亮眼，拿過碩士、當過空姐、多媒體設計師，但她笑說自己其實超討厭被框架住，「長輩的傳統期待一直在，家族對我也很有期待。但我就是真的數學不好啊！好像只要一科差，就不能被放進某個位置。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前