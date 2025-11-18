走鐘獎／蔡哥臉盲「認錯人」腦袋空白愣數秒 尷尬畫面全放送
【緯來新聞網】第七屆走鐘獎15日在壹電視熱鬧展開，YouTuber「蘋蘋澎澎」阿蘋因參與「硬舉救台灣」活動未能親自出席，由其雙胞胎妹妹啊潔代為走星光大道。不料，主持人蔡哥在現場竟誤認啊潔為阿蘋，場面瞬間尷尬，整段狀況全被直播鏡頭捕捉。
蔡哥臉盲「認錯人」腦袋空白愣數秒。（圖／@walkbelljohn ）
走鐘獎是專為YouTuber及其他新媒體網路創作者設置的獎項，2019年由上班不要看創立，起初為頻道的大型企劃；2021年與電獺一起主辦，獎項提高數量，含括各種主要社群平台內容，同時增強評審機制，奠定穩定舉辦基礎，今（15日）舉辦第七屆頒獎典禮。
啊潔代表姐姐參加典禮，踏上紅毯時，蔡哥一時認錯人，脫口而出「妳不是之前跟我錄過影嗎？」讓啊潔愣了一下後笑問：「這是安排好的嗎？」尷尬氛圍讓蔡哥語塞數秒，被現場來賓笑虧「臉盲」。他急忙補充：「我……之後會多看一點影片。」
啊潔接著坦言：「我是妹妹啊潔，看得出來嗎？」蔡哥當場只能無奈承認分辨不出來，最後自嘲：「我剛剛是在設計一個橋段啦。」這段意外插曲隨即在直播中播出，讓不少網友看得直冒冷汗。
