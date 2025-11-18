走鐘獎／薔薔透視裝大秀屁股蛋！撂狠話「再不給獎就不來」：不把我放眼裡

薔薔辣翻全場。翻攝YT@走鐘獎

第7屆走鐘獎盛大舉行，薔薔不改性感風格，以透視禮服現身，不僅如此，她更大開深V展現身材曲線，一現身就驚豔全場，連主持人蔡哥都忍不住讚：「已經著迷了，我最喜歡的就是薔薔。」她坦言自己一直都很用心打扮，還撂下狠話：「重點是每一年都不給我獎，再不給我就不來了！」

薔薔強調自己從典禮剛開始舉辦，不管規模多小，從來都沒有缺席，「我都有在這邊支持，但一直都不把我放在眼裡，我披麻帶孝都來了！」再度喊話主辦單位：「希望今年就別再讓我槓龜了。」

近來薔薔當年拍攝蔡依林〈Play我呸〉MV的片段再度在網路上瘋傳，主持人拿拿摳提及此事，她笑說：「那是很多年前的事情，是很小的時候。」薔薔更分享當年被警察抓，因此一直希望自己別影響到MV，還特別躲在後面，還好10年後才被翻出來，蔡哥也強調薔薔現在已經從良了，讓她一秒暴怒：「誰說我從良？我這輩子都不會從良！」

蔡哥說最愛薔薔。翻攝YT@走鐘獎

