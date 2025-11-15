走鐘獎／薔薔風光抱兩獎！重提做歌被騙往事 台上直飆髒話

薔薔成功抱回走鐘獎2個獎項。（圖／翻攝自YouTube @ 走鐘獎頒獎典禮 ）





第七屆走鐘獎頒獎典禮於今（15）日盛大舉行，女星薔薔（林嘉凌）入圍4項，稍早成功抱回「可以色色獎」、「最佳攝影獎」 2個獎項，成功打敗《夜市王》等多位強敵，更應司儀要求直接在舞台上大罵髒話，「一直都很漂亮好不好！X！」。

薔薔以個人單曲〈LOVE ME OR NOT〉奪下最佳攝影獎，先前她在影片中曾提到，在製作單曲的過程中被廠商騙，不僅成品令她不滿，對方還要求高達 350萬元的費用，讓她認為相當不合理，最後輾轉得知後證實被騙，所幸態度強硬緊急中斷合作，成功脫身。

薔薔在台上配合罵髒話。（圖／翻攝自YouTube @ 走鐘獎頒獎典禮 ）

對此，她也在得獎感言中提到，「這部影片之前是有經歷一些被騙的狀態，但是至少還是拿到獎了，謝謝你們希望我下一屆還會來，大家在這條道路上可能會被騙很多次，尤其會有非常多坎坷的路，可能你發的影片沒有看到，我們要不斷前進，不斷嘗試，永遠打不倒」。

薔薔更喊話：「我一輩子都要漂亮，一輩子都要很露的身材，要完美的影片我才要上架」，不難看出成功抱回2獎的好心情，而薔薔先前在奪下「可以色色獎」時也表示，入圍多次終於成功將獎項抱回家，接下來也會持續拍下去，「我會繼續拍超級色的東西」。



