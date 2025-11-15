走鐘獎／評審志祺七七帥翻被讚「歐爸」！鬆口典禮未來舉辦關鍵

志祺七七身穿簡單白襯衫踏上紅毯。翻攝YT@走鐘獎

第7屆走鐘獎盛大舉行，志祺七七身穿簡單白襯衫踏上紅毯，搭配無框眼鏡，化身韓系歐爸，一登場就帥翻眾人，留言區還忍不住驚呼：「韓祺七七！」他當了2次評審，坦言這次的制度與以往不同，被紅毯主持人蔡哥問到走鐘獎是否會繼續辦下去，他也鬆口集氣：「大家一起給主辦單位壓力！」

志祺七七透露今年走鐘獎的制度很有趣，被問到典禮是否會繼續辦下去，他也笑說：「這不是我辦的活動啊！」但他還是覺得會繼續進行下去，「這是大家都願意來支持，投注那麼多金錢、時間資源，為了這個社群，這件事情會一直存在，希望可以一直慢慢辦下去吧！」

志祺七七也喊話外界：「加油，大家一起給主辦單位壓力！」讓蔡哥都忍不住讚嘆：「好帥！」

